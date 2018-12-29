Der Spiegel: старый миропорядок канул в Лету, и европейцам пора это осознать

Старый миропорядок, в котором доминировали США, окончательно ушёл и больше никогда не вернётся, пишет Der Spiegel. А Европа всё ещё отказывается это признавать, сетует автор статьи Кристиана Хоффман. Такое легкомыслие может привести к хаосу, предостерегает она и требует, чтобы Берлин и Брюссель наконец-то начали обсуждать вопросы собственной обороны в изменившихся условиях.

«Вам не понравится то, что будет после Америки», — сказал пару лет назад певец Леонард Коэн. Он говорил о тех временах, когда уйдёт старый миропорядок, в котором доминируют США, когда Вашингтон откажется нести ответственность за то, что происходит в других странах, и Европа больше не сможет рассчитывать на защиту со стороны своих американских партнёров, поясняет Der Spiegel. «Мир после Америки — это хаотичный, пугающий и опасный мир», — предостерегает автор статьи Кристиана Хоффман, но «самая большая угроза» заключается в нежелании европейцев осознать, что перемены уже произошли.



Уход США из Сирии и объявление о сокращении военного контингента в Афганистане должны были лишить граждан ЕС последних иллюзий, продолжает издание. Американцы — больше не надёжный партнёр. Нет никаких гарантий, что «непоследовательный» глава Белого дома вдруг неожиданно не решит вывести свои войска из Польши, например, после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который заверит его, что Варшаве ничего не угрожает.



Дональд Трамп не раз давал понять, что не очень дорожит договорами и альянсами, особенно НАТО. Он назвал оборонительный союз «устаревшим» и пригрозил, что США впредь будут действовать в одиночку. Одного из членов альянса Черногорию он назвал «крохотной страной» с «очень агрессивными людьми», за которых американцы не собираются умирать.



Пункт о коллективной обороне НАТО уже не предоставляет никаких гарантий, констатирует автор. При этом в Европе и Германии до сих пор не ведётся серьёзная, открытая дискуссия на тему безопасности. В Берлине эти вопросы никто не хочет поднимать. «Это легкомысленно и опасно», — предостерегает автор. По словам Хоффман, нужно дать честный анализ сложившейся ситуации и назвать угрозы своими именами.



Мир сильно изменился, продолжает Der Spiegel. В многополярном мире двусторонние договоры о контроле над вооружением утратили свою актуальность, поэтому они расторгаются. Да и сама политика ядерного устрашения больше не работает, ведь войны стали гибридными. Граница между состоянием войны и мира становится всё более размытой.



Безопасность Германии и Европы резко снижается, подчёркивает автор: «И мы реагируем на это с удивительным спокойствием. Пожимая плечами, мы принимаем все те риски, которые раньше для нас были неприемлемы». Немецкие власти должны наконец-то найти в себе смелость для обсуждения вопросов обороны в новых условиях. Перемены могут и не привести к катастрофе, но, чтобы не допустить хаоса и беды, нужно наконец-то признать, что старый миропорядок больше никогда не вернётся и все попытки его восстановить обречены на неудачу, заключает Der Spiegel.