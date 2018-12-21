Telepolis: Арктика не застрахована от «керченского инцидента»

Россия усиливает контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам, пишет Telepolis. Это происходит как на южных рубежах страны, так и на севере, в Арктике. Керченский же инцидент показал, что Москва «будет реагировать агрессивнее», если ей придётся защищать свои интересы, отмечает журналист немецкого издания.
В будущем конфликты наподобие инцидента в Керченском проливе могут разгореться в Арктике и других морях, пишет немецкое издание Telepolis.
Российская Федерация усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. Керченский же инцидент, по мнению автора статьи Флориана Рётцера, показал, что Россия «будет реагировать агрессивнее», если ей придётся защищать свои интересы.
С 2013 года Российская Федерация расширяет свое военное присутствие в Арктике. Так, например, на островах в арктических водах появились военно-морские и военно-воздушные базы, которые должны будут защищать беспилотные подводные лодки, а также строится новый флот ледоколов, отмечает журналист Telepolis.
В следующем году Москва намерена ограничить движение иностранных кораблей, которые транспортируют нефть и газ, в водах российской Арктики. Военными же учениями «Единый трезубец» Североатлантический альянс отреагировал на эти планы России и тем самым продемонстрировал, что «геополитический конфликт в Арктике важнее украинского кризиса», констатирует Рётцер.
В свою очередь, в ходе манёвров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит соответствующим образом на военное присутствие Российской Федерации в Арктике — также увеличит военное пристствие в регионе, отмечает автор статьи.
Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца двух украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе, в том числе командира катера «Бердянск» Романа Мокряка.
Временные выделенные полосы для общественного транспорта заработают 23 декабря на участках Ленинградского проспекта и Хорошёвского шоссе в Москве, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
Посольство России в Великобритании считает, что решение британского медиарегулятора Ofcom в отношении RT является попыткой давления на редакционную политику телеканала. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российской дипломатической миссии.
Реаниматолог клиники «Ювента» Армен Оганесян, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера и изнасиловании трёх пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения, которые отходили от наркоза после перенесённых операций, арестован на два месяца.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT решение Генассамблеи ООН не принимать российскую резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны не смогли открыто выступить в поддержку российского проекта резолюции по сохранению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на голосовании в Генеральной Ассамблее всемирной организации из-за давления США.