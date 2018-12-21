Telepolis: Арктика не застрахована от «керченского инцидента»

Россия усиливает контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам, пишет Telepolis. Это происходит как на южных рубежах страны, так и на севере, в Арктике. Керченский же инцидент показал, что Москва «будет реагировать агрессивнее», если ей придётся защищать свои интересы, отмечает журналист немецкого издания.

В будущем конфликты наподобие инцидента в Керченском проливе могут разгореться в Арктике и других морях, пишет немецкое издание Telepolis.

Российская Федерация усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. Керченский же инцидент, по мнению автора статьи Флориана Рётцера, показал, что Россия «будет реагировать агрессивнее», если ей придётся защищать свои интересы.

С 2013 года Российская Федерация расширяет свое военное присутствие в Арктике. Так, например, на островах в арктических водах появились военно-морские и военно-воздушные базы, которые должны будут защищать беспилотные подводные лодки, а также строится новый флот ледоколов, отмечает журналист Telepolis.

В следующем году Москва намерена ограничить движение иностранных кораблей, которые транспортируют нефть и газ, в водах российской Арктики. Военными же учениями «Единый трезубец» Североатлантический альянс отреагировал на эти планы России и тем самым продемонстрировал, что «геополитический конфликт в Арктике важнее украинского кризиса», констатирует Рётцер.

В свою очередь, в ходе манёвров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит соответствующим образом на военное присутствие Российской Федерации в Арктике — также увеличит военное пристствие в регионе, отмечает автор статьи.