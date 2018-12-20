Express: США отправляют противолодочные самолёты в Арктику в ответ на наращивание там военного присутствия России

В ответ на расширение военного присутствия России в Арктике США заявляют, что готовы приступить к развёртыванию патрульных противолодочных самолётов P-8 Poseidon на Алеутских островах, сообщает The Daily Express. Отмечается, что размещение самолётов на острове Адак позволит США следить за Тихоокеанским флотом России.

Военно-морские силы США рассматривают способы укрепления своего присутствия в Арктике, сообщает The Daily Express.

Флот США готов приступить к развёртыванию патрульных противолодочных самолётов P-8 Poseidon на Алеуцских островах, стремясь следить за деятельностью России и Китая в Арктике, что свидетельствует о растущей напряжённости в регионе.

Остров Адак, куда США собираются отправить самолеты P-8А, расположен в западной части группы Алеутских островов. Когда-то на острове была военная база ВМС. Однако, американские военные прекратили деятельность здесь в 1997 году, передав военную взлётную полосу в коммерческое использование.

Как отмечает издание, размещение патрульных самолётов на острове позволит США следить за Тихоокеанским флотом России, которая, по словам секретаря ВМС США Ричарда Спенсера наращивает военное присутствие в Арктике.

«Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману», — заявил Спенсер.

Спенсер отметил, что ВМС присутствуют в Арктическом регионе «под водой и в небе». К тому же, сейчас военные изучают, что еще можно сделать для повышения возможностей, для чего сотрудничают с береговой охраной США.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттисзаявил, что Соединённые Штаты должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень. По словам Мэттиса, частью этих перемен могло бы быть увеличение в регионе присутствия береговой охраны США, пишет The Daily Express.