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Express: США отправляют противолодочные самолёты в Арктику в ответ на наращивание там военного присутствия России

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В ответ на расширение военного присутствия России в Арктике США заявляют, что готовы приступить к развёртыванию патрульных противолодочных самолётов P-8 Poseidon на Алеутских островах, сообщает The Daily Express. Отмечается, что размещение самолётов на острове Адак позволит США следить за Тихоокеанским флотом России.
Express: США отправляют противолодочные самолёты в Арктику в ответ на наращивание там военного присутствия России
Wikimedia

Военно-морские силы США рассматривают способы укрепления своего присутствия в Арктике, сообщает The Daily Express. 

Флот США готов приступить к развёртыванию патрульных противолодочных самолётов P-8 Poseidon на Алеуцских островах, стремясь следить за деятельностью России и Китая в Арктике, что свидетельствует о растущей напряжённости в регионе.
 
Остров Адак, куда США собираются отправить самолеты P-8А, расположен в западной части группы Алеутских островов. Когда-то на острове была военная база ВМС. Однако, американские военные прекратили деятельность здесь в 1997 году, передав военную взлётную полосу в коммерческое использование.
 
Как отмечает издание, размещение патрульных самолётов на острове позволит США следить за Тихоокеанским флотом России, которая, по словам секретаря ВМС США Ричарда Спенсера наращивает военное присутствие в Арктике.
 
«Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману», — заявил Спенсер.
 
Спенсер отметил, что ВМС присутствуют в Арктическом регионе «под водой и в небе». К тому же, сейчас военные изучают, что еще можно сделать для повышения возможностей, для чего сотрудничают с береговой охраной США.
 
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттисзаявил, что Соединённые Штаты должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень. По словам Мэттиса, частью этих перемен могло бы быть увеличение в регионе присутствия береговой охраны США, пишет The Daily Express.
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источник
Daily Express Великобритания Европа
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