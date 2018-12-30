CNN: Путин поздравил Трампа с Новым годом и сообщил, что Россия открыта к диалогу

В поздравительном послании президенту США Владимир Путин напомнил, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения международной безопасности. Он также отметил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном «по самой обширной повестке дня», передаёт CNN.

В новогоднем послании Владимир Путин сообщил, что его страна открыта к диалогу с Соединёнными Штатами. Российский президент также поздравил с праздником глав других иностранных государств, пишет CNN.

«В поздравительном послании президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня», — говорится в официальном сообщении Кремля.

Кроме того, Путин направил поздравления бывшим мировым лидерам, в том числе экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему, отмечает телеканал.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции российский президент выразил готовность встретиться с Трампом. Но он усомнился, что эти переговоры состоятся.

«Будет наша встреча или не будет — я не знаю, я много раз говорил об этом, о том, что мы готовы. Мы считаем, что есть вопросы, которые мы должны вместе обсуждать», — заявил Путин.

Он также предположил, что возможность двух лидеров вести переговоры будет ограничена после того, как в начале следующего года демократы возьмут под контроль палату представителей.

«Сейчас поменяется власть в Конгрессе. Почти наверняка, сто процентов, можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего президента. Сможет ли он в этих условиях выйти на какой‑то прямой диалог с Россией, я не знаю, это надо у них спрашивать», — отметил российский президент.

В ноябре Трамп внезапно отменил встречу с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. В качестве причины американский президент назвал отказ Москвы выпустить украинских моряков, задержанных после конфронтации в Азовском море, напоминает CNN.