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FAZ: отчаянная затея — новое поколение СДПГ посягнуло на «дружбу» своих наставников с Москвой

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Представители нового поколения немецких социал-демократов вознамерились изменить подход СДПГ к отношениям с российским руководством, пишет Frankfurter Allgemeine. Политике «мужской дружбы» лидеров партии с главой Кремля Владимиром Путиным необходимо положить конец, заявил представитель Социал-демократической партии Германии в комитете бундестага по вопросам внешней политики Нильс Шмид.
FAZ: отчаянная затея — новое поколение СДПГ посягнуло на «дружбу» своих наставников с Москвой
Reuters

Представители нового поколения немецких социал-демократов вознамерились изменить подход Социал-демократической партии Германии (СДПГ) к отношениям с руководством Российской Федерации, сообщает Frankfurter Allgemeine.

«Отчаянная затея для партии, которая ранее заручилась поддержкой многих благодаря именно своей восточной политике», — констатирует немецкое издание.

«Политике немецко-российской мужской дружбы» необходимо положить конец, заявил представитель Социал-демократической партии Германии в комитете бундестага по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

«Раньше СДПГ выстраивала отношения с Российской Федерации следующим образом: по вечерам ведущие политики проводили несколько часов с Путиным, после чего что-то всё же двигалось в желаемом направлении», — утверждает Шмид.

По словам депутата бундестага, этот подход доказал свою несостоятельность.

Под «ведущими политиками» представитель СДПГ в комитете бундестага по вопросам внешней политики имеет в виду бывших министров иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля, а также экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

«На моё отношение к России оказали влияние годы перестройки при Михаиле Горбачёве — не только восточная политика Вилли Брандта», — подчеркнул 45-летний депутат бундестага.

Кроме того, уточняет, в свою очередь, Frankfurter Allgemeine, за годы учёбы в гимназии Нильс Шмид дважды побывал по обмену в украинском городе Полтаве.

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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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Владимир Путин Германия Герхард Шрёдер Зигмар Габриэль Россия Франк-Вальтер Штайнмайер
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