FAZ: отчаянная затея — новое поколение СДПГ посягнуло на «дружбу» своих наставников с Москвой

06:31 В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.

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05:59 В конгресс США могут вызвать переводчиков Трампа для дачи показаний Юристы, которые представляют комитеты Палаты представителей Конгресса США по разведке и по иностранным делам, намерены обсудить возможность вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

05:44 В американском штате Юта произошла стрельба в торговом центре В американском штате Юта произошла стрельба в торговом центре, два человека пострадали.

05:29 Раненому мэру Гданьска в ходе операции потребовалось около 20 литров крови Главе города Гданьск Павел Адамович, на которого напал мужчина с ножом, в ходе операции перелили 41 порцию крови.

05:14 Шарапова обыграла британку Дарт в первом круге Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Australian Open.

04:59 В России электромобили могут получить номера зелёного цвета В России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета. Об этом сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

04:40 Раненный мэр Гданьска перенёс операцию Глава города Гданьск Павел Адамович, на которого напал мужчина с ножом, перенёс операцию.

04:19 Помпео обсудил с главой саудовского МИД ситуацию в Йемене Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию в Йемене.

03:59 Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полёты над Эстонией Истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полёты над территорией Эстонии на низких высотах.

03:45 Источник сообщил о возможных изменениях программы полётов к МКС Программа полётов к МКС может быть изменена для того, чтобы организовать в сентябре десятидневный визит на станцию первого космонавта из Арабских Эмиратов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

03:30 В Судане в ДТП с автобусом погибли 14 человек На западе Судана при столкновении автобуса с припаркованным у дороги грузовиком погибли по меньшей мере 14 человек.

03:15 Грузовой корабль Dragon покинул МКС Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).

02:59 На новогодних праздниках Москву посетили около пяти миллионов человек Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что за время новогодних праздников столицу посетили около пяти миллионов человек.

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02:30 Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на курдов Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.

02:14 В Туле произошло возгорание в многоэтажном доме В Туле произошёл пожар в многоэтажном доме на проспекте Ленина. Об этом сообщили в МЧС региона.

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01:40 В МИД Франции допустили возможность участия Асада в выборах в Сирии Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан допустил возможность участия сирийского президента Башара Асада в избирательном процессе Сирии.

01:19 Врачам удалось восстановить работу сердца раненого мэра Гданьска Врачам удалось восстановить работу сердца раненого главы города Гданьска Павла Адамовича после того, как на него напал неизвестный с ножом.

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23:26 Макрон обратился к французам в преддверии национальных дебатов Президент Франции Эммануэль Макрон в письме призвал французов активно участвовать в общенациональных дебатах, которые начнутся на следующей неделе.

23:15 Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку» Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку» (1988) с Эдди Мёрфи в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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