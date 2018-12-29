Der Spiegel: Меркель поприветствовала перемирие в Донбассе и призвала освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель и её французский коллега Эммануэль Макрон поприветствовали договорённости о заключении временного перемирия на востоке Украины, сообщает Der Spiegel. Как сообщают в ОБСЕ, новогодний режим прекращения огня продлится вплоть до православного Рождества. Глава ФРГ также провела телефонные переговоры с президентом России и призвала освободить задержанных украинских моряков.
В ноябре этого года «нападение» береговой охраны России на украинские корабли в Чёрном море обострило украинский кризис, пишет Der Spiegel. Но сейчас к Новому году «орудия должны вновь умолкнуть».
Киевские войска и «пророссийские сепаратисты» договорились о прекращении военных действий в ночь с пятницы на субботу. Планируется, что перемирие продлится вплоть до православного Рождества, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Схожие договорённости достигались и ранее, напоминает издание. Например, к пасхе, к началу нового учебного года или сезона сбора урожая. Однако зачастую режим прекращения огня нарушался через несколько часов.
Германия и Франция поприветствовали достигнутые соглашения. Предстоящие праздники «должны стать поводом для сторон сконцентрироваться на потребностях гражданского населения», подчеркнули в совместном заявлении немецкий канцлер Ангела Меркель и её французский коллега Эммануэль Макрон. Глава ФРГ также провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и вновь потребовала освободить задержанных украинских моряков.
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