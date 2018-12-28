Обозреватель: «оккупанты отгородили Крым от Украины забором»

На севере Крымского полуострова Россия завершила строительство рубежа инженерно-технических сооружений. Как пишет «Обозреватель», планирование комплекса началось ещё в 2015 году, он состоит из нескольких типов заграждения протяжённостью более 60 километров.
Россия отгородила Крым от Украины заграждением. Как пишет «Обозреватель», оно было возведено на севере полуострова.
«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», — говорится на сайте крымского пограничного управления ФСБ.
Там указано, что планирование началось ещё в 2015 году. Сейчас же комплекс охранной сигнализации введён в эксплуатацию.
«Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяжённостью более 60 километров и размещённых на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в тёмное время суток и в условиях плохой видимости», — говорится в заявлении.
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