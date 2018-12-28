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Обозреватель: «оккупанты отгородили Крым от Украины забором»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На севере Крымского полуострова Россия завершила строительство рубежа инженерно-технических сооружений. Как пишет «Обозреватель», планирование комплекса началось ещё в 2015 году, он состоит из нескольких типов заграждения протяжённостью более 60 километров.
Обозреватель: «оккупанты отгородили Крым от Украины забором»
пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ

Россия отгородила Крым от Украины заграждением. Как пишет «Обозреватель», оно было возведено на севере полуострова.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», — говорится на сайте крымского пограничного управления ФСБ.

Там указано, что планирование началось ещё в 2015 году. Сейчас же комплекс охранной сигнализации введён в эксплуатацию.

«Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяжённостью более 60 километров и размещённых на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в тёмное время суток и в условиях плохой видимости», — говорится в заявлении. 

 
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