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Корреспондент: Украина не смогла продать крымское судно Норд — во второй раз

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина со второй попытки не смогла продать на аукционе арестованное российское судно «Норд». Как передаёт «Корреспондент», это произошло несмотря на то, что корабль выставили на продажу со скидкой в 10%.
Корреспондент: Украина не смогла продать крымское судно Норд — во второй раз
СЕТАМ
Украинское госпредприятие СЕТАМ во второй раз не смогло провести торги по продаже арестованного крымского рыболовецкого судна «Норд». Как пишет «Корреспондент», об этом свидетельствует данные, опубликованные в системе электронного аукциона OpenMarket.
 
«Состояние аукциона: торги не состоялись», — говорится в сообщении и отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но и она была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса.
 
На повторный аукцион лот был выставлен со скидкой в 10%. Ранее не состоялся первый аукцион по продаже судна «Норд». Было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона.    
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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