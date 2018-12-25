Генпрокурор Украины рассказал Bild о «третьей волне оккупации» со стороны России

«Инцидент в Керченском проливе затрагивает все страны, имеющие выход к морю», — заявил в своём интервью журналу Bild генпрокурор Украины Юрий Луценко. Поэтому, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Запада. Также Луценко заверил, что введённое после инцидента военное положение никак не повлияет на выборы, являющиеся «священными» для Украины, а связанный с ним запрет на въезд для части российских граждан призван продемонстрировать им, что происходящее — это «война, а не пропагандистские сказки».

После инцидента с задержанием украинских кораблей и моряков в Керченском проливе украинские спецслужбы наблюдали «необычно высокую концентрацию российских войск на российско-украинской границе», пишет Bild. Для украинского правительства это стало поводом введения 30-дневного военного положения, поставившего под запрет въезд на Украину для многих граждан России.

Издание поговорило с генпрокурором Украины Юрием Луценко и спросило его, почему меры Украины затрагивают простых российских граждан, что означает военное положение в свете грядущих выборов и как Украина обходится с критикой Запада.

По словам Луценко, военное положение ничего не изменит в жизни украинского общества: оно означает усиление армии, подготовку резервистов и расторжение договора о дружбе с Россией. Кроме того, оно запрещает российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на территорию Украины. На вопрос издания о том, почему Украина наказывает людей, никак не связанных с конфликтом, Луценко ответил: «эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ». При этом, генпрокурор отметил, что военное положение прекратит действие спустя 30 дней, если Россия не предпримет «дальнейших агрессивных действий».

Кроме того, Луценко подчеркнул, что военное положение не повлияет на выборы, потому что они «священны для украинской политики». В случае их отмены была бы «нивелирована фундаментальная разница между Украиной и Россией».

Генпрокурор Украины утверждает, что инцидент в Керченском проливе был «третьей волной оккупации» после Крыма и Донбасса. «Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идёт даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя».

Также, Луценко выразил надежду на поддержку Запада в виде отправки международного конвоя и недопуска российских кораблей в европейские гавани. Он подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе затрагивает абсолютно все страны, имеющие выход к морю: «если мы позволим это России, тогда она не остановится. Её следующей целью может быть Чёрное море». Луценко заявил, что рассчитывает на помощь западных стран, потому что «граница свободы сдвигается на Восток. Раньше она проходила в Берлине, потом — в Варшаве, а теперь она идёт по траншеям между Россией и Украиной».

Что касается критики со стороны Запада (к примеру, высказывания бывшего министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриеля, который обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну с Россией), Луценко заявил, что подобные заявления беспочвенны. «Может быть, я сам когда-нибудь достигну такого возраста, когда мне будут нравится подобные сказки, однако сейчас я нахожусь в трезвом уме», — приводит Bild слова генпрокурора.