DM: Украина не одинока — из солидарности Уильямсон прислал военный корабль и приехал сам

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прибыл в Одессу после того, как корабль Королевского флота HMS Echo вошёл в Чёрное море, сообщает Daily Mail. Отмечается, что это призвано продемонстрировать «солидарность» Великобритании с Украиной.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пообещал, что Великобритания будет противостоять российской «агрессии» вместе с Украиной после того, как корабль Королевского флота HMS Echo вошёл в Чёрное море в качестве меры по укреплению его оборы, пишет Daily Mail.

По словам Уильямсона, корабль HMS Echo должен продемонстрировать «солидарность» Великобритании с Украиной.

«Причина, по которой судно HMS Echo находится в этом месте, — в первую очередь это наше желание продемонстрировать солидарность с Украиной. Эта страна не одинока в борьбе со внешней агрессией. Но также мы показываем наше право иметь возможность заходить в такие порты, как Одесса, на свободу судоходства и свободу действий военно-морских сил в Чёрном море. Эти воды не принадлежат России», — заявил Уильямсон во время своего визита в Одессы.

Однако президент России Владимир Путин поспешил «нанести ответный удар», направив в Азовское море российский военный корабль. Сообщается, что фрегат ВМФ России был замечен в районе Феодосии примерно в 2,7 км от береговой линии.

Daily Mail напоминает, что разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского военно-морского флота вошёл в гавань Одесского морского порта утром в среду. Отмечается, что он прибыл как для проведения учений в Чёрном море, так и в качестве демонстрации силы.

В свою очередь, во время своего недавнего визита в Лондон министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Великобритания является ценным партнёром для его страны.

«Поскольку мы боремся, чтобы защитить наши территории, предложение расширенной поддержки со стороны Вооруженных сил Великобритании является чрезвычайно важным и принимается нами с благодарностью», — приводит Daily Mail слова Полторака.