Вести: в киевском аэропорту используют пиратскую версию Windows

Украинский журналист обратил внимание на то, в киевском аэропорту «Жуляны» используют нелицензионную версию операционной системы Windows. Как пишут «Вести», ранее в подобном была замечена одесская киберполиция, которая использовала неактивированную операционную систему.

В киевском аэропорту «Жуляны» используют нелицензионную версию Windows. Как передают «Вести», об этом написал журналист Степан Смышляев в Facebook.

«Напоминание «активируйте Windows» на мониторах с рекламой в аэропорту «Киев» — это просто безалаберность, или наглядная демонстрация успехов в борьбе с пиратством?» — задаётся вопросом журналист.

Он, однако, не утверждает, что вина за использование нелицензионного програмного обеспечения лежит на самом аэропорту.

«Простой поиск в гугле говорит нам, что рекламу там размещает частная контора (название не указываю, чтоб не рекламировать). Ну то есть не берусь утверждать, чья именно там ответственность. Просто неприятно», — пишет Смышляев.

Как напоминает издание, ранее «Вести» сообщали о подобном случае в Одесской киберполиции: та не заплатила за использование Windows на своих компьютерах. Тогда во время демонстрации результатов расследования полицейские показывали скрины сайта мошенников, на изображениях которых была надпись, свидетельствующая о том, что полицейские используют неактивированную Windows.