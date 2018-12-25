Вести: в киевском аэропорту используют пиратскую версию Windows

Украинский журналист обратил внимание на то, в киевском аэропорту «Жуляны» используют нелицензионную версию операционной системы Windows. Как пишут «Вести», ранее в подобном была замечена одесская киберполиция, которая использовала неактивированную операционную систему.
В киевском аэропорту «Жуляны» используют нелицензионную версию Windows. Как передают «Вести», об этом написал журналист Степан Смышляев в Facebook.
«Напоминание «активируйте Windows» на мониторах с рекламой в аэропорту «Киев» — это просто безалаберность, или наглядная демонстрация успехов в борьбе с пиратством?» — задаётся вопросом журналист.
Он, однако, не утверждает, что вина за использование нелицензионного програмного обеспечения лежит на самом аэропорту.
«Простой поиск в гугле говорит нам, что рекламу там размещает частная контора (название не указываю, чтоб не рекламировать). Ну то есть не берусь утверждать, чья именно там ответственность. Просто неприятно», — пишет Смышляев.
Как напоминает издание, ранее «Вести» сообщали о подобном случае в Одесской киберполиции: та не заплатила за использование Windows на своих компьютерах. Тогда во время демонстрации результатов расследования полицейские показывали скрины сайта мошенников, на изображениях которых была надпись, свидетельствующая о том, что полицейские используют неактивированную Windows.
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