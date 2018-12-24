DW: глава «новой церкви» Украины рассказал пранкерам о необходимости отходить от русской традиции

Глава Православной церкви Украины Епифаний Думенко стал жертвой розыгрыша со стороны человека, который представился Дэвидом Макаллистером, депутатом Европарламента, занимающийся международными делами, сообщает Deutsche Welle.

Запись разговора была опубликована «российскими прокремлёвскими пранкерами» Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Этот дуэт приобрёл известность благодаря своим розыгрышам высокопоставленных западных политиков и дипломатов, в том числе, Бориса Джонсона, Джона Маккейна, Реджепа Тайипа Эрдогана.

Официальные лица из пресс-службы новой украинской церкви подтвердили, что Епифаний пообщался с пранкером.

На записи Думенко рассуждает на такие темы, как консерватизм, отношение Украины к ЛГБТ-сообществу. Он также упомянул «очень ощутимую поддержку» со стороны США в вопросе организации независимой украинской церкви.

В целом, как отмечает Deutsche Welle, Думенко в ходе разговора проявлял сдержанность, отвечая на щепетильные вопросы собеседника.

«Когда-нибудь настанет момент, когда вы благословите армию идти освобождать от оккупации Крым и Донбасс и бороться с сепаратистами. Надеюсь, это случится скоро», — заявил в разговоре человек, выдававший себя за Макаллистера и говоривший на английском, как пишет издание, «с сильным русским акцентом».

«Я тоже верю в то, что мы сумеем вернуть Донбасс и Крым, и война, которая сейчас длится в Украине, должна окончиться, потому что на нашей стороне бог», — ответил Епифаний.

«Вы хотели бы благословить армию?», — спросил «евродепутат».

На это Думенко ответил, что в армии уже действуют капелланы, которые благословляют украинских военных. Он также рассказал о своих планах посетить Донбасс, чтобы поддержать и благословить солдат.

На вопрос собеседника о том, как Киев планируют возвращать Крым, Епифаний заявил: «Если Украина станет сильным государством, то мы сумеем объединить православие в единую поместную православную церковь, я верю в то, что люди (…) сами захотят вернуться на Украину».

В ходе разговора Думенко настоял на том, что в преддверии предстоящих выборов новая церковь должна оставаться политически нейтральной и отделённой от государства.

Между тем пранкер призвал Епифания отойти от консерватизма и продемонстрировать поддержку «геям Украины» и ЛГБТ-сообществу в целом.

«Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтобы не было этого консерватизма, чтобы мы отходили от этой русской традиции, чтобы церковь была открытой, чтобы церковь была как бы духовным поводырём украинского народа», — заявил Думенко.

Далее Думенко указал на укоренившееся в украинском обществе отношение к вопросу секс-меньшинств.

«Это как бы сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале нашего пути, — отметил Епифаний. — Сейчас нужно работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало… Но это долгий путь, и мы будем работать над этим. Ну, конечно, мы будем общаться и искать ответы на сложные вопросы».