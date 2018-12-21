Independent: депутаты Рады устроили потасовку из-за переименования церкви

Украинские парламентарии устроили потасовку прямо на заседании Верховной рады, на котором обсуждался законопроект о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Как отмечает Independent, для того чтобы выразить свой протест против этой инициативы, у здания парламента собралось больше тысячи верующих.
Во время обсуждения в украинском парламенте законопроекта о переименовании Украинской православной церкви разразилась драка, пишет Independent. Украинскую православную церковь Московского патриархата обяжут в своём названии указать принадлежность к РПЦ.
В поддержку законопроекта проголосовало 240 парламентариев. Один из депутатов Нестор Шуфрич сорвал плакат, на котором была надпись, называющая политика Виктора Медведчука «агентом Путина». В ответ на это представитель оппозиции Юрий Береза ударил его в лицо, а затем к потасовке подключились и другие члены парламента. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призывал драчунов остановиться.
Для того чтобы выразить свой протест против закона, перед зданием парламента собрались больше тысячи верующих, которые принадлежат к Украинской православной церкви.
В случае если Пётр Порошенко подпишет этот законопроект, то УПЦ наверняка переименуют в Русскую православную церковь на Украине. Как отмечает Independent, украинская церковь всегда была частью Русской православной церкви, однако после присоединения Крыма к России и конфликта между странами в среде украинского духовенства появились идеи об отделении.
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