ЛБ: Белорусская православная церковь отказалась признавать Православную церковь Украины

Официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины. Как передаёт «Левый берег», Лепин отметил, что белорусская церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

Православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины. Как пишет «Левый берег», об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин.

Он отметил, что белорусская церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

«Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви», — заявил он.

В связи с этим, митрополит Минский и Заславский Павел не стал поздравлять митрополита Киевского и всея Украины Епифания с избранием на пост предстоятеля Православной церкви Украины. При этом в церкви заверили, что намерены придерживаться добрососедских отношений с украинской церковью, не вступая с ней в евхаристическое общение.

«Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определённые вопросы всё же отдельно. О никаких канонических, литургических отношениях речь не идёт. Они даже невозможны с этой церковью»ЛБ, — заявил Лепин.