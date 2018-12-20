ЛБ: Белорусская православная церковь отказалась признавать Православную церковь Украины

Официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины. Как передаёт «Левый берег», Лепин отметил, что белорусская церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.
Православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины. Как пишет «Левый берег», об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин.
Он отметил, что белорусская церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.
«Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви», — заявил он.
В связи с этим, митрополит Минский и Заславский Павел не стал поздравлять митрополита Киевского и всея Украины Епифания с избранием на пост предстоятеля Православной церкви Украины. При этом в церкви заверили, что намерены придерживаться добрососедских отношений с украинской церковью, не вступая с ней в евхаристическое общение.
«Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определённые вопросы всё же отдельно. О никаких канонических, литургических отношениях речь не идёт. Они даже невозможны с этой церковью»ЛБ, — заявил Лепин.
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