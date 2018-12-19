«Вести» выяснили, зачём украинской церкви переходить на григорианский календарь

Новосозданная украинская Поместная православная церковь планирует постепенно перейти с юлианского на григорианский календарь. Эксперты, опрошенные «Вестями», считают, что большинство верующих не готовы к смещению религиозных праздников, а инициаторы данной реформы рискуют, что их начнут ассоциировать с католическим миром.

В планах новосозданной украинской Поместной православной церкви (ПЦУ) — постепенный переход на григорианский календарь. Как сообщил в одном из интервью митрополит Епифаний, избранный в выходные предстоятелем ПЦУ, необходимо завершить полноценное единение украинской церкви с Константинопольской патриархией, которая отмечает Рождество 25 декабря. Эксперты, опрошенные «Вестями», считают, что большинство верующих, даже бывшего Киевского патриархата и Автокефальной церкви, не готовы к смещению религиозных праздников, а инициаторы «календарной реформы» рискуют, что их начнут ассоциировать с католическим миром.



Как пишет издание, разница в датах поясняется просто. Дело в том, что календари не особо точны: Гай Юлий Цезарь решил проблему сдвига, внедрив в свой, Юлианский, календарь високосный год. Но каждые 128 лет «набегали» одни лишние сутки — и за 1280 лет разница составила 10 дней. В свою очередь, папа Римский Григорий XIII, живший в XVI веке, распорядился праздновать Пасху уже по новому календарю, который сегодня называют григорианским. Его идея в том, чтобы каждые 400 лет убирать три високосных года. Протестанты и православные этих новаций не восприняли, в первую очередь, по политическим мотивам. В итоге к 1917 году разница между календарями составила уже 13 дней.



Переход стран на новый стиль шёл постепенно: сначала — пять католических стран, включая и территорию нынешней Украины, входившую в состав Речи Посполитой. За ними переходили протестантские страны и колонии.



По григорианскому календарю сейчас празднуют почти все — католические, протестантские страны и 10 из 15 православных церквей. И в Российской империи был назначен переход на новый стиль с 1918 года. Но началась гражданская война, и процесс затормозило тюремное заключение патриарха Тихона. Сам процесс перехода Европы и Нового Света занял примерно двести лет. Ряд православных стран Центральной Европы перешёл на новый стиль уже в начале ХХ века», — пояснил «Вестям» социолог Александр Вишняк.



Аргументы сторонников перехода выглядят так: во-первых, Украина будет ближе к странам Запада, во-вторых, Новый год уступит первенство в «диптихе» праздников Рождеству.



«В григорианском календаре Рождество предшествует Новому году, и в Западной цивилизации, куда мы так стремимся, оно стоит куда выше в иерархии праздников. Те сограждане, кто часто путешествует, прекрасно знает, что в ЕС Рождество — это и есть главный праздник», — сказал «Вестям» доктор философских наук Василий Барановский.



Ещё один аргумент сторонников перехода — чисто практичный: Великий пост будет начинаться после Нового года, что снимет вопрос запретов. Сегодня Рождественский пост у православных восточного стиля начинается в конце ноября. Пост по григорианскому календарю начинается 14 февраля — за 45 календарных дней до праздника Пасхи.



«Объяснять смену церковной традиции салатом оливье — кощунство. Христос ни под кого не приспосабливался. Пусть почитают Иоанна Златоуста, который вовсе запрещал празднование Нового года. А что до аргумента о том, что по новому стилю живет вся Европа, то почему же на него не переходит Иерусалимская церковь, Афон, Грузия и Сербия?» — прокомментировал ситуацию митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.



Политолог Алексей Якубин видит причину в желании перейти на новый стиль в построении властью идеологем: «Это попытка рассинхронизировать Украину с тем, как празднует Рождество РПЦ, сказать, мол, наша новосозданная ПЦУ будет более «прозападной».



Но одновременно такая постановка вопроса несёт и негатив, ведь для верующих она, во-первых, напоминает об угрозе уний и «окатоличивания». Во-вторых, большинство верующих ходит в церковь по большим праздникам, оно воспринимает религию через обряды, календарь — и для них новая структура, принимая новую модель летосчисления, будет не совсем православной. По оценке социологов, к подобной категории относится примерно 40% прихожан.



«Это те, кто не задумывается о том, идут ли в церковь Московского или Киевского патриархата. И они реформу воспримут — во всяком случае, протестовать не будут, — но всё равно, часть продолжит праздновать по-старому», — сказал «Вестям» Александр Вишняк.



На практике же смена календаря с юлианского на григорианский коснётся всех церковных праздников.



«Если переходить — будет смещена вся Пасхалия, весь Петровский пост. Церковных праздников около сотни, просто у всех разный статус: какие-то отмечаются большинством граждан, какие-то — лишь истовыми верующими. При этом я не понимаю, что значит «постепенный переход» — это нужно делать одним махом, ведь нельзя одни праздники перевести на Новый стиль, а другие - оставить на потом», — обрисовал ситуацию «Вестям» масштабы владыка Лука.



Какие последствия это вызовет — большой вопрос.



«Мы уже 100 лет, как приняли летоисчисление по Григорианскому календарю, но у нас до сих пор осталась традиция празднования Старого Нового года, пусть и формальная. Так же большинство граждан будет отмечать два Рождества, два Новых года, и все прочие праздники будут спаренными», — считает политолог, историк Кость Бондаренко.



По его мнению, украинцев ждет путаница, ведь большое количество верующих УПЦ останется верным старому стилю.



Официально в ПЦУ вопрос перехода к григорианскому календарю комментируют так: тему не стоит привязывать к получению томоса.



«И всё-таки это не снимает опасности того, что у прихожан новой церкви сложится впечатление: ПЦУ хочет в большей мере быть похожей на греко-католическую церковь», — резюмировал Якубин.