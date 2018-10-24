Обозреватель: автокефалия Украины — победа, которую ещё нужно отстоять

Россия всеми силами будет мешать созданию единой поместной церкви на Украине, уверен руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как считает эксперт, сейчас Москва и Константинополь ведут «бешеное противостояние», поэтому Киеву нужно будет отстоять свою победу, передаёт «Обозреватель».
Решение Вселенского патриархата предоставить украинской церкви томос об автокефалии – победа, которую Киеву ещё нужно будет отстоять, поскольку Россия всеми силами будет мешать созданию единой поместной церкви на Украине. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По словам эксперта, сейчас Москва и Константинополь ведут «бешеное противостояние», и Украине важно не оказаться проигравшей.
«Константинопольский патриархат дал шанс создать Украинскую церковь. Сейчас вопрос единства — провести объединительный собор и эту церковь создать. Рисков ещё очень много. Москва будет пытаться подорвать этот процесс, посеять ещё больший раздор. Политики будут вмешиваться, что не добавляет никаких плюсов процессу», — считает Мусиенко.
«Сейчас всё зависит от Украины, потому что от одного патриархата отрываемся, а к другому присоединяемся. Мы пребываем сейчас фактически под юрисдикцией Константинополя. Для церковных иерархов вопрос номер один — вопрос единства», — добавил он.
Эксперт также выразил мнение, что РПЦ и Вселенский патриархат в своём конфликте пока не пойдут дальше обмена резкими заявлениями.
«Это перманентный процесс. Они время от времени разрывали евхаристическое единение, затем его опять возобновляли. Россия с Константинополем ругается за последние 300-400 лет чрезвычайно часто. Россия считает себя наследницей Византийской империи, и тут заложен корень проблемы», — объяснил Мусиенко.
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