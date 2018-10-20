FAZ: Запад по-прежнему практикует крестовые походы — только теперь за «либеральный порядок»

Нынешняя интервенционистская политика Запада очень напоминает средневековые крестовые походы, пишет на страницах Frankfurter Allgemeine депутат от немецкой партии зелёных Юрген Триттин. Разница лишь в том, что сейчас вместо веры предлогом для вмешательства во внутренние дела других стран служит защита либерального порядка. Такой подход обречён на провал, убеждён автор.

Крестовые походы Европы и нынешняя интервенционистская политика Запада очень похожи, пишет на страницах Frankfurter Allgemeine депутат от немецкой партии зелёных Юрген Триттин. Ведь, как и тогда, сегодня речь идёт о власти, а не миссионерстве. Разница лишь в том, что вместо веры нынешний Запад прикрывается защитой «либерального порядка».

Политика Европы и США на Ближнем Востоке больше полувека проходила «под знаком жёсткого следованиям своим интересам», продолжает издание. Запад поддерживал диктаторов и преступников, действуя по принципу: «Он — сукин сын, но он — наш сукин сын». Долгое время так называемыми партнёрами и «полезными идиотами» Европы и Америки были лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи и президент Ирака Саддам Хусейн.

Они угнетали свой народ, «растаптывали ногами права человека», но так называемые «поборники либерального порядка» доброжелательно похлопывали их по плечу, а потом лишили их своего расположения в силу стратегических интересов. Европа придерживалась «оппортунисткой политики продвижения своих собственных интересов» и в Сирии. В этом регионе люди воспринимают Европу и Америку не как сообщество ценностей, а как колониальные державы, творящие беспредел. «Мы возмущаемся из-за бочковых бомб Асада, использования ядовитого газа — но саудовским убийцам детей в Йемене американцы поставляют оружие на сотни миллиардов долларов», — подчёркивает Триттин.

Прежде чем утверждать, что он защищает либеральный порядок, Запад должен сам начать серьёзно относится к своим ценностям. Пока этого не произойдёт, аналогия с крестовыми походами остаётся правильной. Поэтому европейские интервенции и впредь будут обречены на провал, убеждён политик. К тому же Европа теперь не может положиться на США в разрешении вопросов своей безопасности. Раньше Америку и ЕС связывали общие идеалы, интересы и институты. Но нынешний глава Белого дома с помощью «стенобитного шара» всё это разрушает. «Он — могильщик западной политики», пишет Триттин.

После окончания противостояния блоков в мире установился не однополярный, а «мультиполярный беспорядок», продолжает автор. И Европа, обладающая самым большим в мире внутренним рынком и населением в полмиллиарда, не может оставаться нейтральной. Иначе в новом биполярном мире она станет игрушкой поднимающего голову Китая и ослабевающих США. Европа должна стать одним из полюсов в этой системе мире, не лицемерно выступая за либеральный порядок, а проводя мультилатеральную политику интересов. Для этого нужно будет вступать в альянсе с различными партнёрами, основывая это сотрудничество на международном праве и используя свою экономическую мощь и мягкую силу.

И в меньшей степени эта политика должна быть интервенционистской, советует Триттин: «Безопасности Европы в первую очередь угрожают развал государств и войны нового типа на южных границах, а не Россия». Против таких кризисов не поможет новое вооружение, устрашение, увеличение военных расходов. В их разрешении помогут развитие, инвестиции и сотрудничество. Европа должна проводить мудрую политику в отношении соседних стран. Ведь крестовые походы всегда приводят к провалу, заключает политик.