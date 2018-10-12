WP: если не сдерживать Россию и Китай, на мировую арену вернутся «законы джунглей»

Обуздать «опасных» лидеров на арене мировой политики можно лишь за счёт стабильного международного порядка, считает The Washington Post. Но в последнее время США утрачивают сдерживающую роль, которую раньше им удавалось играть по отношению к «злонамеренным политическим силам» в других странах — и совсем скоро это может привести к тому, что мы вновь вернёмся в «джунгли», предупреждает автор.

В последнее время на международной арене проявился целый ряд опасных «предупреждающих знаков», которые свидетельствуют о глобальной исторической тенденции и знаменуют утрату Соединёнными Штатами той сдерживающей роли, которую раньше удавалось играть Вашингтону по отношению к «злонамеренным политическим силам» во всём мире, пишет The Washington Post. К числу таких «символов», по мнению автора, относится и загадочная история с недавним исчезновением оппозиционного саудовского журналиста, который пропал без вести после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По всей видимости, мы становимся свидетелями «распада либерального мирового порядка», который когда-то поддерживали Соединённые Штаты, и начала новой эры возвращения в «джунгли», подчёркивается в статье.

Саудовская Аравия — небольшая страна, которая не в состоянии самостоятельно обеспечивать собственную оборону без поддержки США, отмечает автор. Поэтому ни один саудовский лидер не решился бы на такой дерзкий шаг, как похищение и предполагаемое убийство оппозиционного журналиста, если бы не было уверенности в том, что Вашингтон, являвшийся когда-то «лидером либерального мирового порядка», сейчас на это уже решительно не отреагирует, полагает The Washington Post. К числу подобных «предупреждающих знаков» за последнее время можно также отнести арест Китаем главы Интерпола, геноцид рохинджа, устроенный бирманскими военными, систематическое и преднамеренное убийство мирных жителей в Сирии, в том числе с применением запрещённого химического оружия, а также «российское вторжение на Украину и захват Крыма», говорится в статье.

Да и усиление правых националистических сил в Европе и других странах напрямую связано с тем, что современные демократии «утрачивают свою силу и жизнеспособность», предостерегает автор: «На протяжении последнего десятилетия миром всё больше овладевают сомнения в отношении Америки, а некоторые страны уже говорят об этом напрямую». В частности, когда венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступал с речью по случаю торжественного установления «нелиберального государства» несколько лет назад, то заявил, что он всего лишь «реагирует на новые реалии», отметив при этом «грандиозное перераспределение глобальной финансовой, экономической, коммерческой, политической и военной власти, которое стало очевидным в 2008 году», пишет The Washington Post.

«Мировой порядок относится к разряду вещей, о которых люди не задумываются до тех пор, пока их не лишатся», — констатирует автор. По его мнению, сами американцы усвоили это ещё в 1930-е годы: когда рухнуло то, что оставалось от старого европейского порядка, а Соединённые Штаты отказались вмешаться, чтобы поддержать его или прийти ему на смену. «Именно тогда американцы обнаружили, что всегда найдутся опасные люди, которым для достижения своих целей не хватает только власти и удобной возможности», — отмечается в статье.

Обуздать таких «опасных людей», по мнению автора, может лишь достаточно стабильный международный порядок — будь то Рим, единый христианский мир, «концерт европейских держав» или что-то ещё, что способно «сойти за цивилизацию» в определённое время и в определённом месте. «В такие времена эти люди вынуждены таиться, однако они продолжают вынашивать свои замыслы. Но когда господствующий порядок распадается, из-под обломков выползают самые тёмные составляющие человеческого духа», — подчёркивает The Washington Post.

Так было в первой половине ХХ века, когда к власти пришли Гитлер, Сталин и Муссолини, поясняет автор. В то время ни одна страна в мире не желала или не могла поддерживать какой-либо международный порядок, что предоставило им широкие возможности «показать всё, на что они способны», говорится в статье: «Если бы на тот момент существовал мировой порядок, способный поставить этих честолюбцев на место, возможно, мы бы никогда не увидели их в роли тиранов, агрессоров и массовых убийц».

Сегодня «старые устои» вновь рушатся, и некоторые уверяют, что необходимо проявить сдержанность и принять мир «таким, какой он есть» — хотя в действительности они сами даже понятия не имеют о том, что из себя представляет мир «как он есть», подчёркивает автор. Проблема в том, что все эти люди «выросли внутри защитного пузыря, существующего за счёт власти США и либерального миропорядка», в прежнем мире, где все другие страны были вынуждены согласовывать свои поступки с реалиями этой власти, пишет The Washington Post: «Россия соизмеряла свои действия с тем, что, по мнению российских лидеров, Соединённые Штаты могли или должны были стерпеть, а также с их представлениями о силе и сплочённости либерального порядка. То же самое можно сказать о поведении Китая, Ирана, Саудовской Аравии, а также любой другой страны или негосударственного субъекта, которые могли пытаться подорвать или свергнуть существующий порядок».

Все бы поступали иначе — и союзники американцев, и весь остальной мир — если бы сама Америка вела себя по-другому, говорится в статье: «Мы хотим верить в то, что Гитлер и Сталин были нелепым порождением другой эпохи. Между тем гитлеры и сталины продолжают жить среди нас в ожидании шанса показать себя миру». Например, российский лидер Владимир Путин сейчас вынашивает грандиозные замыслы, только пока не в состоянии их полностью реализовать, полагает автор: «Он боготворит Сталина, но сам он не Сталин. А если бы Путина ничто не сдерживало? Сегодня набирающий силу Китай постепенно отказывается от осторожной внешней политики более слабого Китая времен Дэна Сяопина. А если бы Китай ничто не сдерживало? Кто знает, сможет ли одна из этих держав со временем стать угрозой, равнозначной тем, с которыми мы сталкивались в прошлом, если им позволят расширять их региональное и глобальное влияние военными средствами?».

Причём эти драматические изменения в мире могут произойти уже совсем скоро, гораздо быстрее, чем мы можем предположить, предостерегает автор. Когда одного из персонажей романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» спросили, как он обанкротился, тот ответил: «Сначала постепенно, а потом сразу», — и это вполне подходящее описание того, как мировой порядок внезапно рухнул накануне двух мировых войн, отмечается в статье. «Вполне вероятно, что точно так же он рухнет и в наше время. Добро пожаловать в джунгли», — заключает The Washington Post.