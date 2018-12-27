ЛБ: Украина продлила запрет на въезд мужчин из России

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14:03 На Украине священники УПЦ получили бланки заявлений о переходе в новую церковь Священники Винницкой и Тульчинской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата получили заготовленные бланки протоколов о переходе в новую раскольническую церковь.

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