ЛБ: Украина продлила запрет на въезд мужчин из России

На территорию Украины не будут пускать взрослых мужчин из России даже после прекращения военного положения. Как передаёт «Левый берег», об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины продлён запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на окончание действия военного положения. Как пишет «Левый берег», об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы на въезд на Украину мужчин-граждан России», — заявил Яровой.
По его словам, с начала введения военного положения на Украину не пустили 1616 граждан России, в том числе в областях, где введено военное положение — 866 человек. Российской стороной возвращён 351 гражданин Украины.
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