1+1: киевлянка по ошибке попала в антироссийский санкционный список

Уже почти полгода жительница Киева Ольга доказывает, что её включили в антироссийский санкционный список по ошибке. Как передаёт «1+1», у женщины заблокированы банковские карты, неизвестно, выпустят ли её за границу, а всё из-за того, что её тёзка проводила в Крыму «незаконные выборы».

Киевлянка в компании Кадырова и Шойгу. В составленный Украиной санкционный список сепаратистов и россиян, причастных к агрессии, попала сотрудница одного из самых престижных отечественных институтов — Института международных отношений. Женщина уверяет, что у неё нет грехов против Украины, но её персональные данные находятся в свободном доступе, а банковские карты заблокированы. Валентина Мудрик выяснила, как такое могло произойти.

Киевлянка Ольга Калинина уже полгода доказывает, что у неё есть двойник в Крыму. Её полная тёзка, тоже Ольга Калинина, проводила на полуострове незаконные выборы, за что и попала в санкционный список президента.

ОЛЬГА КАЛИНИНА, киевлянка: Нужно быть таким невезучим человеком, но везение в том, что я до сих пор на свободе. Я боялась, что, возможно, когда начнут в этом копаться, я окажусь в СИЗО.

Санкционный список обнародовали в мае. В нём 1700 человек, которые причастны к российской агрессии. Тут и глава Чеченской Республики Кадыров, и министр обороны Российской Федерации Шойгу, и главари так называемых ДНР и ЛНР. В компании россиян и изменников Украины есть и киевлянка, которая родилась в Севастополе. В 2007-м году Ольга переехала в Киев, вышла замуж, родила дочь и работает в Институте международных отношений университета Шевченко.

ОЛЬГА КАЛИНИНА: Я не должна быть там, где я сейчас нахожусь. Я даже не могу подойти к терминалу, не только не могу снять своё, но и просто даже пополнить не могу.

Искать свою фамилию в списке санкций Ольга никогда бы не стала, но весной заблокировали все её банковские карты. И только летом в банке назвали причину.

ОЛЬГА КАЛИНИНА: Вы находитесь в списке персональных санкций. Я открываю гугл: Калинина Ольга Николаевна.

Её муж говорит, что двойника жены он нашёл в интернете, но напротив фамилии Калинина указана должность — секретарь территориальной избирательной комиссии Первомайского района Крыма.

МУЖЧИНА: Калинина Ольга Николаевна, Первомайский район, та, что на «Миротворце» засветилась первым делом, я нашёл фотографию какой-то левой женщины в возрасте, которая участвует в комиссии, у меня заняло это одну минуту времени, всё, точка.

ОЛЬГА КАЛИНИНА: Выходит, что двойник, моя абсолютная тёзка Калинина Ольга Николаевна, живёт в Крыму и не под санкциями.

ТСН обратилась в СБУ, СНБО и Кабмин и МИД с вопросом, как исправить эту ошибку. Но только в Министерстве иностранных дел ответили, что сейчас различные органы проводят дополнительные проверки крымчанки Калининой.

ЦИТАТА: Данные лиц, внесённых в список по просьбе МИД были предоставлены компетентными органами Украины и прошли межведомственные согласования в десяти органах государственной власти.

ОЛЬГА КАЛИНИНА: Как можно так работать, уважаемые? То, что вы делаете — это недопустимо. И так портить человеку жизнь — это преступление.

Ольга обратилась в СНБО и Кабмин, там ошибку не признают. Ходить по кругу можно годами. Адвокаты советуют ей судиться с президентом.

НАЗАР КУЛЬЧИЦКИЙ, адвокат: Независимо от того, из-за кого произошла ошибка, оправдать её может только президент Украины, поскольку данный список утверждён указом президента.

Уже полгода Ольга также боится выезжать за границу. На днях она обратилась в пограничную службу. Но она не знает, что ей делать от их ответа: радоваться или плакать.

ОЛЬГА КАЛИНИНА: Разрешено въезжать и выезжать за территорию Украины. Но это не значит, что когда я покину территорию Украины, страны-партнёры не остановят меня на своих границах.

Поэтому рисковать она будет. Судиться не спешит, она верит надеется, что после сюжета ТН её найдут чиновники и исправят ошибку.

Валентина Мудрик, Сергей Щекочихин, Владимир Остапенко, Павел Бориско, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 25 декабря 2018 года.