N-TV: торговая политика США приносит немецкой экономике миллиардные убытки

Торговая политика США приносит немецкой экономике многомиллиардные убытки, сообщает N-TV. Причём вред наносят не только непосредственные пошлины американской стороны против европейских товаров: на Германии сказываются отголоски торговой войны между США и Китаем, а также санкции Вашингтона против России и Ирана.

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, дорого обходится немецкой экономике, пишет N-TV. Как заявил руководитель отдела внешнеэкономической деятельности Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер, «новая форма американской торговой политики только в этом году стоила нам миллиардных сумм». Все началось с пошлин на ввоз алюминия и стали из ЕС, введённых Трампом в июне: одни они принесут немецким предприятиям ущерб в €1,2 млрд в последующие два года.

Огромные потери немецкой экономике приносит также и торговый конфликт между США и КНР: Пекин, в качестве ответа на действия США, резко взвинтил пошлины на ввозимые из Америки автомобили, многие из которых — немецкого производства.

Как отмечает Фолькер Трайер, торговые конфликты не способствуют привлечению инвестиций, при этом немецкая экономика, как раз специализируется на инвестиционных товарах, таких как машины, заводское оборудование, и потому несёт потери.

Издание отмечает, что к негативным факторам для немецкой экономики, помимо торговых войн, добавились перезаключение договора о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), а также ужесточившиеся экстратерриториальные санкции США против России и Ирана, из-за которых у Германии сорвалось множество сделок.

По данным, приводимым N-TV, рост объёмов экспорта немецких товаров и услуг в текущему году снизился почти до 3%. По словам Трайера, «это обойдётся экономике ФРГ в €55 млрд». При этом, в 2019 году улучшения не предвидится: при «оптимистическом сценарии» ожидается рост лишь на уровне 2,5%. В случае обострения американо-китайского торгового конфликта, или же ввода американских пошлин на европейские автомобили, ситуация с экспортом может стать ещё хуже.

При этом, немецкие эксперты не опасаются полного обвала, отмечая, что рынок рабочей силы и внутренний спрос по-прежнему процветают. Ожидается дальнейшее увеличение частного потребления. Кроме того, в Германии продолжается «строительный бум», отмечает издание.