CNN: торговая война подбирается к китайским игрушкам, и это может подпортить американцам Рождество

Нарастающий конфликт между США и Китаем может испортить американцам следующее Рождество: если Вашингтон и Пекин не договорятся, и американская сторона введёт против китайской новые пошлины, китайские игрушки подорожают для американских оптовиков в 1,5-2 раза, что неизбежно ударит по карманам мам и пап, сообщает CNN. Как подчёркивается в материале канала, Китай производит игрушки для всего мира, и перейти на других поставщиков американским компаниям будет очень непросто.

Китай производит игрушки для всего мира, однако если китайско-американская торговая война — которую, кстати сказать, отчасти провоцирует как раз упомянутое нами похищение интеллектуальной собственности — затянется до следующего года, эти игрушки к следующему Рождеству сильно подорожают для американцев. Объясняет корреспондент CNN Мэтт Риверс.

Мы в китайской версии мастерской Санта Клауса — эльфов здесь нет, но рабочие трудятся не покладая рук, чтобы американские родители могли потратить заработанные упорным трудом деньги на подарки, а конкретнее, на игрушки.

МЭТТ РИВЕРС, корреспондент CNN: По данным американской Ассоциации индустрии игрушек, около 85% игрушек, продаваемых каждый год в США, делаются здесь в Китае, на фабриках вроде этой.

Каждый год в страну поставляется игрушек на миллиарды долларов, и продают их затем американские компании. Конкретно эта фабрика производит фигурки из пеноматериалов — есть и Бэтмен, и Человек-паук, и Дарт Вейдер, и мячи для Национальной гвардии штата Теннеси, и миньоны. Но все они, как и остальные игрушки, могут к следующему Рождеству подорожать.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Китай хочет договориться, но я пока к этому не готов. Китай много-много лет эксплуатировал США.

США и Китай схлестнулись в торговой войне — переговоры между странами идут ещё с момента встречи между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки», состоявшемся в этом месяце. Надежда на то, чтобы договориться, есть, но если ничего не выйдет, нужно будет готовиться к новым пошлинам.

РЕБЕККА МОНД, вице-президент Ассоциации индустрии игрушек США: Проще говоря, пошлины — это посягательства на потребителей.

США уже обложили пошлинами китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Иначе говоря, американским компаниям теперь приходится платить за китайские товары больше. Администрация президента, между тем, пригрозила ввести новые пошлины на товары объёмом 267 миллиардов долларов. Игрушек пошлины пока в целом не коснулись, но если торговая война продолжится, ударит и по ним.

РЕБЕККА МОНД: Если в США в отношении игрушек вступят в силу пошлины, это станет катастрофой, в особенности для небольших компаний.

Эти компании смогут избежать пошлин, закупая продукцию в другой стране, однако Китай уникален: здесь есть и квалифицированная рабочая сила, и уже сложившиеся каналы поставок, и фабрики, способные производить самые разные игрушки в зависимости от спроса. Ни одна другая страна этого предоставить не может.

МЭТТ РИВЕРС: По этой причине эксперты полагают, что в случае введения пошлин перемещать всё это в другую страну — к примеру, в США — будет с финансовой точки зрения просто бессмысленно.

Таким образом, компании будут и дальше закупать китайскую продукцию даже если она подорожает из-за пошлин, и эта наценка скорее всего ляжет на потребителя — то есть, на вас, дорогие мамы и папы.

«Представьте, — рассказывает нам этот человек, — за то, что раньше стоило 100 долларов, придётся платить 150, а то и 200. Это будет тяжело, особенно для американцев со средним и низким заработком».

Администрация Трампа заявляет, что пошлины — это инструмент для того, чтобы заставить Китай меняться, что китайцы десятилетиями похищали американскую интеллектуальную собственность и производственные стандарты, не пуская при этом на свой рынок американские компании. Это — факт. Но если их поведение будут менять при помощи пошлин, за это придётся платить.

«Политика Трампа нацелена на то, чтобы помочь американцам, но это — палка о двух

концах: она ударит и по Китаю, и по кошелькам американцев», — говорит китайский производитель.

…если только двум сторонам не удастся прийти к соглашению. Так что если не хотите, чтобы следующее Рождество обошлось вам дороже, вы скорее всего будете надеяться на то, что они договорятся, и что президент Трамп обратит внимание на другие, более насущные вопросы внешней политики.

Мэтт Риверс, CNN, Китай.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2018 года.