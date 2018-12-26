СТРАНА.ua: военное положение на Украине вызвало только рост недоверия к Порошенко

Журналисты издания «Страна.ua» проанализировали, как военное положение, которое на месяц вводилось в десяти областях страны, сказалось на жизни граждан страны. Как пишет автор статьи, если военное положение как-то и изменило ситуацию в стране, то только в плане роста недоверия людей к власти и лично к Порошенко, который так и не смог объяснить украинцам зачем оно было нужно.

На Украине завершилось действие военного положения, которое на месяц вводилось в десяти регионах страны. «Страна.ua» проанализировала, как прошли эти 30 дней и каким образом меры отразились на жизни украинцев.

Как пишет издание, из военного положения власти хотелось выжать побольше баллов, поэтому старались высокопоставленные чиновники максимально. Так, в первый же день министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о вводе особого режима работы железнодорожного транспорта. Впрочем, больше мероприятие запомнилось обмундированием, которое он надел — с группой крови, флагом и другими нашивками. Однако журналисты выяснили, что Омелян не имеет права на ношение военной формы одежды даже во время военного положения. Об этом сообщили в Министерстве обороны, что превратило ситуацию в полный абсурд.

Также стало известно, что в регионах на военном положении должны были организовать блокпосты. Журналисты издания сочли информацию о месторасположении блокпостов общественно значимой, потому направили информационные запросы во все десять обладминистраций, местным силовикам и в головной офис Нацполиции. Они просили выслать для публикации координаты блокпостов — с указанием направления въезда в город, километра трассы, перекрестка.

Единственное ведомство, предоставившее данные о блокпостах, — Нацполиция в Николаевской области. Остальные или куда-нибудь перенаправляли, или указывали, что координаты блокпостов — служебная информация. В итоге в каком количестве были эти блокпосты, какой контроль на них организовывался и, главное, принес ли он пользу — неизвестно.

Параллельно по всей стране должны были организовать около 300 больниц, куда в случае необходимости будут эвакуировать военных, полицейских и гражданских. Отмечалось, что в этих заведениях должен быть запас препаратов крови, необходимых медикаментов и резерв мест в отделениях и реанимации.

В Херсонской области обещали значительно увеличить количество подразделений ВСУ, а на границе с Крымом — установить особый режим въезда-выезда. Комендантский час в регионе решили не назначать, но ограничения на продажу спиртных напитков ввели.



Мэр Одессы Геннадий Труханов повернул ситуацию иначе — он рекомендовал местным магазинам не продавать спиртное людям в военной форме. Патрулирование города и пригородов усилили кинологами со служебными собаками.

Как отмечает автор статьи, было ли всё это в реальности или появилось лишь в красивых отчётах — неизвестно. Никаких сигналов от населения о массовом военном присутствии в городах, где ввели военное положение, не поступало, за исключением разве что особенно отлова призывников на улицах, поскольку военное положение совпало с осенним призывом.

Однако хороший КПД по отработке военного положения с первых же дней стали показывать пограничники. Они массово перестали пускать в страну российских граждан — мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров даже посвятил этой новости стихотворение, которое завершалось словами: «Я к вам как-нибудь точно приеду, когда будет мне за шестьдесят»

В рамках этого запрета отменила тур по Украине легендарная рок-группа «Аквариум» во главе с Борисом Гребенщиковым. Перенесли концерты в Киеве российские группы «Тараканы» и Little Big. Из-за военного положения был отменён новогодний парад с участием более тысячи танцоров, акробатов, музыкантов. Не смог приехать известный российский поэт Дмитрий Быков, а люди, купившие билеты на его творческий вечер, пожаловались в полицию, что их «кинули» на деньги.

Не пустили на Украину певца Виктора Салтыкова. Отказали во въезде танцору Ильдару Тагирову, а также российским журналистам, в том числе женщинам.

Была отложена церемония «Футбольные звезды Украины». Перенесли в Киев из Харькова матч «Шахтёр» — «Лион».

Народ введение военного положения, мягко говоря, не понял и не одобрил. По данным опроса группы «Рейтинг» от 3 декабря, это решение поддержали только треть опрошенных, не поддержали — почти 60%.

В то же время почти две трети опрошенных (63%) допускают, что президент Пётр Порошенко хотел ввести военное положение на Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов. Это очень негативный показатель для президента, который, очевидно, хотел за счет введение военного положения нарастить и собственный рейтинг.

Таким образом, заключает издание, если военное положение как-то и изменило ситуацию в стране, то только в плане роста недоверия людей к власти и лично к Порошенко, который так и не смог объяснить украинцам зачем оно было нужно.