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Yle: Ниинистё поздравил Путина с наступающим и уточнил обстановку в Азовском море

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Финляндии Саули Ниинистё провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры двух стран обсудили актуальные мировые проблемы, включая ситуацию в Арктике и на Украине. Финский президент также поздравил российского лидера с наступающим Новым годом, сообщает Yle.
Yle: Ниинистё поздравил Путина с наступающим и уточнил обстановку в Азовском море
Reuters

Как подтвердила канцелярия президента Финляндии, Саули Ниинистё обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным развитие двусторонних отношений и насущные международные проблемы. Телефонная беседа президентов состоялась по инициативе финской стороны и продлилась около двух часов, передаёт Yle.

Помимо российско-финских отношений, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся Арктического совета и Совета Европы, а также ситуацию с ядерным вооружением. Кроме того, на повестке дня была текущая обстановка в Керченском проливе, где Россия задержала в конце ноября три украинских судна вместе с экипажем, обвинив Украину в «намеренной провокации» и в незаконном вторжении в российскую акваторию, отмечает Yle. «Украина, в свою очередь, напомнила, что, согласно международным законам, в Керченском проливе можно передвигаться свободно, а Крым является украинской территорией», — сообщается в статье.
 
В конце разговора Путин и Ниинистё также поздравили друг друга с наступающим Новым годом, передаёт Yle.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Yle Финляндия Европа
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Арктика Владимир Путин геополитика Крым Новый год переговоры Россия Саули Ниинистё сотрудничество Украина Финляндия
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