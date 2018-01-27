Die Welt: не первый год Финляндия ведёт с Россией «умную игру»

В воскресенье финнам предстоит выбрать нового главу страны, сообщает Die Welt. Победу прочат нынешнему президенту Саули Нийнистё, поскольку в сложившейся из-за украинского кризиса напряжённой ситуации ему всегда удавалось найти баланс между отношениями с Россией и интересами Финляндии в сфере безопасности, подчёркивает автор статьи Соня Гиллерт.

Финляндия ведёт «умную игру» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Die Welt.

В воскресенье финнам предстоит выбрать нового президента страны. Одна из главных задач, которые предстоит решить будущему главе государства, — это «сбалансировать отношения с Москвой: на одной чаше весов — экономическая зависимость, на другой — интересы в сфере безопасности», отмечает автор статьи Соня Гиллерт.

Пожалуй, именно поэтому самым перспективным кандидатом на пост президента Финляндии является нынешний президент страны Саули Нийнистё, считает журналистка Die Welt. Согласно результатам последних опросов, за него должны проголосовать от 58% до 68% граждан.

«В сложившейся из-за украинского кризиса напряжённой ситуации ему удалось впечатлить избирателей, в частности, тем, что он смог найти баланс между отношениями с Москвой и интересами Финляндии в сфере безопасности. 69-летний Нийнистё всегда поддерживал диалог с Кремлём», — отмечает Соня Гиллерт.

По словам эксперта берлинского Фонда науки и политики Тобиаса Этцольда, Финляндия столкнулась с дилеммой. «С одной стороны, страна обеспокоена собственной безопасностью и видит в России и президенте Путине реальную угрозу. В то же время из-за географической близости и протяжённой границы в Российской Федерации также видят важного торгового и экономического партнёра», — поясняет Этцольд.

Хельсинки необходимо хорошо подумать над тем, как сильно финнам стоит сближаться с НАТО, ведь Россия всегда давала понять, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет иметь последствия, подчёркивает немецкий эксперт.

Последние шесть лет Нийнистё «из-за сложившейся ситуации» действовал «особенно осмотрительно и рассудительно — прагматично». «Этот прагматизм, своего рода осторожность, также поспособствовал тому, что у него сложились довольно хорошие личные отношения с Путиным», — констатирует Тобиас Этцольд из берлинского Фонда науки и политики.

Так, например, после разгоревшегося на Украине кризиса Финляндия поддержала санкции Евросоюза против России, несмотря на ущерб для собственной экономики, продолжает журналистка Die Welt. Тем не менее Саули Нийнистё не прекратил диалог с Москвой. Недавно в интервью он даже подчеркнул, что поддерживает «прямые контакты» с российским президентом.

Более того, в отличие от лидеров Прибалтийских стран «риторика Нийнистё в адрес Москвы скорее сдержанна». В ходе предвыборной гонки он не делал акцент на вступление Финляндии в НАТО. В январе в телевизионном интервью Саули Нийнистё и вовсе заявил, что у Финляндии, учитывая сложившиеся обстоятельства, нет причин стремиться стать членом Североатлантического альянса, отмечает автор статьи Соня Гиллерт.