Кандидат в президенты Финляндии: Россия — «непредсказуемый» сосед, поэтому финнам пора в НАТО

Хотя кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс и не считает, что Россия вынашивает агрессивные планы в отношении его страны или государств Прибалтики, «непредсказуемость» восточного соседа, по его мнению, нельзя не учитывать, пишет Hufvudstadsbladet. Поэтому, по словам политика, для того чтобы обеспечить свою безопасность, Финляндии необходимо вступить в НАТО.

В банкетном зале легендарного ресторана L'Escales в финском городке Науво на дебаты перед президентскими выборами начинает собираться народ. На входе в зал стоит картонный, но в натуральную величину кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс. Настоящий Турвальдс находится здесь же, чтобы убедить финнов проголосовать за него, пишет Hufvudstadsbladet.

Нильс Турвальдс, который является членом Шведской народной партии Финляндии,— единственный кандидат в президенты, который выступает за вступление Финляндии в НАТО. Однако далеко не все его сопартийцы, пришедшие на дебаты, разделяют его точку зрения.

В частности, на своего товарища по партии обрушился депутат Микаэль Хольмстрём. «Почему вы считаете, что Россия хочет на нас напасть? Мне кажется, что вы занимаетесь запугиванием», — заявил он.

«Я никогда не говорил, что Россия хочет напасть на Финляндию или страны Прибалтики, в которых проживает немало русских. Но у нас под боком непредсказуемый сосед, и мы должны это учитывать», — ответил Турвальдс.

По мнению Хольмстрёма, существует вероятность, что, войдя в НАТО, Финляндия допустит «опасную ошибку», которая приведёт к тому, что Россия развернёт боевую технику на границе. Однако Турвальдс с ним не согласен.

«Мы не можем допустить, чтобы наша внешняя политика определялась стремлением России сформировать образ врага. В таком случае наша безопасность будет определяться российскими интересами, а это опасно», — подчеркнул кандидат в президенты.

«Мы должны сказать России: «Чем грубее вы себя ведёте и чем больше караете тех, кто противостоит вашему режиму, тем больше у нас причин говорить, что вам здесь не рады… Поэтому, по моему мнению, единственное решение для Финляндии — это вступить в НАТО», — продолжил политик.

Сеппо Ватанен — один из тех, кто очень рад тому, что в Финляндии есть кандидат с чёткой позицией по НАТО. Ватанен придерживается «определённых взглядов» на восточного соседа Финляндии и показывает Турвальдсу, с которым решил обменяться на улице парой слов, электрический велосипед.

«Я перестал ездить на машине, потому что понял, что деньги, которые я трачу на бензин, в основном идут Путину в карман… Кроме того, я установил дома солнечные панели, чтобы не спонсировать российскую энергетику», — объяснил он.

Сам Турвальдс в прошлом был «радикальным коммунистом», который сумел осилить все три тома «Капитала» Маркса. Однако начиная с конца 70-х, политик, по его словам, начал «освобождаться от марксизма», прежде всего путём изучения истории. Именно тогда Турвальдс и начал осознавать важность гражданского общества для государства, которого, по его словам, не было в 70-е — во время его учёбы в московской партийной школе.