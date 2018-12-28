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Украинский министр: Киев вводит санкции против российских археологов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина вводит санкции не только против российских политиков и бизнесменов. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш заявил, что Киев введёт санкции против археологов, которые проводили раскопки в Крыму.
Украинский министр: Киев вводит санкции против российских археологов
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Украина введёт санкции против археологов, которые проводили раскопки в Крыму. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом в Twitter сообщил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш.

«Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам России. В списке есть и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. Name and shame — ещё один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают», —  заявил Черныш.

Он также подчеркнул, что Россия имеет не так много средств, как кажется. Так, по его информации, Крым финансово обеспечивает себя только на 22%.

«Поэтому неслучайно власть России обещает выделить 150 миллиардов рублей на нужды Крыма. Такую сумму предусмотрели из-за того, что у Крыма нет собственных доходов, в том числе из-за санкций», — отметил министр.

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