Украинский министр: Киев вводит санкции против российских археологов

Украина вводит санкции не только против российских политиков и бизнесменов. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш заявил, что Киев введёт санкции против археологов, которые проводили раскопки в Крыму.
Украина введёт санкции против археологов, которые проводили раскопки в Крыму. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом в Twitter сообщил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш.
«Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам России. В списке есть и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. Name and shame — ещё один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают», — заявил Черныш.
Он также подчеркнул, что Россия имеет не так много средств, как кажется. Так, по его информации, Крым финансово обеспечивает себя только на 22%.
«Поэтому неслучайно власть России обещает выделить 150 миллиардов рублей на нужды Крыма. Такую сумму предусмотрели из-за того, что у Крыма нет собственных доходов, в том числе из-за санкций», — отметил министр.
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