Sveriges Radio рассказало, как Фареры заложили «рыбную бомбу» под европейские санкции

На фоне европейских санкций против Москвы Фарерские острова, решившие не следовать в кильватере политики своих западных партнёров, крупно выиграли от увеличения экспорта рыбы в Россию, пишет Sveriges Radio. Как отмечает портал, юридически Фареры ничего не нарушают, так как они не входят в ЕС, однако своими неправильными с моральной точки зрения действиями они подрывают единство антироссийского фронта.

В гавани столицы Фарерских остров Торсхавне прекрасное, тихое осеннее утро. Солнечный свет отражается в спокойной морской глади. Единственное, что нарушает утреннюю тишину — шум пассажирского парома. Однако это утро — скорее исключение из правил, так как фарерский рыболовный флот редко сидит сложа руки: с 2010 года экспорт этих островов увеличился почти в два раза. Более того, в прошлом году Фареры продали рыбы на 8,7 млрд датских крон (ок. 93 млрд рублей. — ИноТВ). И если копнуть немного глубже, то окажется, что в экспортной статистике выделяется одна конкретная страна — Россия, пишет Sveriges Radio.

«По сути, мы ничего и не меняли, за стол переговоров нас также никто не приглашал», — отметил министр рыбного хозяйства Фарерских островов Хёгни Хойдаль.

Дело в том, что Фареры — это одна из немногих западных стран, не поддержавших западные санкции против России в 2014 году. Поэтому Москва и не стала вводить против Торсхавна контрсанкции в сфере экспорта продуктов питания.

В результате, в то время, когда другие страны уже не могли продавать России рыбу, фарерцы воспользовались ситуацией, чтобы заполнить дыру на российском рынке: с 2013 года объём экспорта в Россию вырос с 700 млн датских крон до 2,5 млрд.

В Россию идёт более четверти всего экспорта, что делает эту страну важнейшим экономическим партнёром для островных властей. Однако Фареры — это не независимое государство. Оно обладает самоуправлением, однако входит в состав Датского королевства. При этом дела фарерцев с русскими вызывают в Копенгагене большое раздражение.

«Мы на Западе пытаемся выступать против российской агрессии единым фронтом. Поэтому то, что фарерцы игнорируют санкции — это проблема», — признал уполномоченный датской партии Венстре по внешнеполитическим вопросам Микаэль Аструп Йенсен.

Чисто в юридическом плане критиковать Фарерские острова не за что, признаёт Sveriges Radio. В отличие от Дании, Фареры не входят в состав ЕС и поэтому не обязаны придерживаться санкций. Хотя Торсхавн не может принимать самостоятельные внешнеполитические решения, свою торговую политику он волен определять сам.

«Юридически здесь поводов для критики нет. Но в этой ситуации есть также моральный аспект, и в этом плане они поступают неправильно», — полагает Йенсен.

Однако в Торсхавне не считают, что они делают что-то не так. По словам министра рыбного хозяйства Хойдаля, по этому вопросу на Фарерах был достигнут политический консенсус. «С этим согласились и правые, и левые партии», — добавил он.

По словам советника при отраслевой Фарерской организации рыболовства Нильса Винтера, другим странам следовать в кильватере российских санкций довольно легко. «Почти 100% нашего экспорта — это продукты питания; 90-95% из них — это рыба. В ЕС нет ни одной страны, чья торговля с Россией была бы так же затронута», — уверен он.

Хойдаль же считает, что в росте фарерского экспорта в Россию во многом повинен именно Европейский союз.

«Когда ЕС в 2013 году объявил нам бойкот, нам пришлось искать другие рынки», — пояснил он.

В 2013 году между ЕС, Фарерскими островами и Исландией разразилась так называемая макрелевая война. Тогда Брюссель посчитал, что фарерцы превысили свои рыбные квоты. Те с этим не согласились, и всё закончилось тем, что ЕС объявил фарерской рыбе бойкот. Дания же, как член ЕС оказалась в своеобразной ситуации: в некотором роде она объявила бойкот самой себе. По словам Винтера, хотя на Фарерах о мести никто не говорит, действия ЕС в той ситуации показали, что Торсхавну не следует класть все яйца в одну корзину.

Кроме того, Фареры недавно расширили сотрудничество с Россией, подписав в августе с Евразийским экономическим союзом декларацию о намерениях. По словам Йенсена, это значит, что Фарерские острова могут стать «элементом российской пропаганды».

«Правительство Путина теперь может говорить о том, что западный мир не един, при этом они могут использовать Фареры», — предполагает он.

Тем не менее, по словам Хойдаля, датчане также экспортируют свои товары в Россию. Если в 2013 — 2014 годах датский экспорт в Россию резко упал, то в 2017-ом вновь начал расти.

«У них есть другие товары для торговли, не только продукты. Мы согласны обсуждать крупные глобальные проблемы, но мы также должны участвовать в принятии решений», — заметил он.

Хойдаль занимает пост не только министра рыбного хозяйства, но и главы партии левого толка «Республика», которая стремится обрести независимость от Дании. И сложившаяся с рыбным экспортом ситуация, по его мнению, отлично показывает, почему Фареры должны стать самостоятельными.

«Мы не можем мириться с тем, что мы оказываемся не у дел, когда датчане принимают решения, грозящие нам большими последствиями», — подвёл итог Хёгни Хойдаль.