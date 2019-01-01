Daily Star разглядел в новогоднем поздравлении Путина «вызывающее» обращение к Западу

Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом и призвал их сплотиться. При этом он отметил, что помощников у России никогда не было и не будет. Британский таблоид Daily Star разглядел в этих словах «вызывающее обращение к Западу» и связал его с делом Скрипалей.

Российский президент Владимир Путин в новогоднем обращении призвал россиян сплотиться, сделав «вызывающее» заявление о том, что стране не нужна какая-либо внешняя помощь, пишет британский таблоид Daily Star.

Путин выступал на фоне Кремля, и это была одна из самых просматриваемых трансляций на российском ТВ, отмечает газета.

«Помощников у нас никогда не было и не будет, — цитирует Daily Star российского президента. — И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей».

«Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное — шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему». — добавил Путин.

«Вызывающее заявление» Daily Star связывает с ухудшением отношений России и Запада в 2018 году из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Таблоид напоминает, что премьер Великобритании Тереза Мэй обвиняла в этом покушении Россию, но Путин обвинения отвергал.

Между тем, пишет Daily Star, у президента США Дональда Трампа обращение к согражданам было коротким. Он пожелал «отличного Нового года»: «пока я работаю в Белом Доме, вы будете веселиться, но я вас не виню. Развлекайтесь. У нас будет отличный год. Счастливого-пресчастливого Нового года».