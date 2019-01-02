Президент России Владимир Путин сумел сохранить мир, несмотря на агрессивные и провокационные действия западных стран в адрес Москвы, пишет американский обозреватель Пол Крейг Робертс в своей статье для Foreign Policy Journal. Однако, по мнению Робертса, сохранение мира стоило Путину его популярности на родине.

В настоящий момент в мире есть всего один лидер — президент России Владимир Путин, пишет американский политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в своей статье для Foreign Policy Journal. По мнению Робертса, все главы западных стран «слуги олигархии или вассалы слуг».

При этом лишь благодаря человечности и самообладанию Путина удалось сохранить мир, несмотря на агрессию и провокации со стороны Вашингтона. Так, президент спокойно воспринимает «оскорбления», которые раньше привели бы к войне.

Однако российский лидер уже расплачивается за своё самообладание. По словам Робертса, Путину удалось сохранить мир ценой своей популярности.

Согласно последним опросам, россияне больше не чувствуют, что Россия — великая держава. А также большинство граждан страны признаются, что огорчены распадом СССР. По их мнению, капитализм принёс в Россию экономическую нестабильность, а потеря территорий — ощущение поражения.

С одной стороны, формирование подобных убеждений вызвано «демонизацией» России Вашингтоном и оскорбительным поведением по отношению к российскому президенту. С другой, сдержанная реакция Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова на «враньё о России и ложные обвинения в её адрес» обижают патриотичных россиян. Робертс полагает, что ни одно американское правительство не позволило бы себе подобным образом обращаться с Советским Союзом.

Россияне ждут, что Путин заступится за свою страну, прекратит терпеть такое отношение к себе и перестанет относиться к западным странам как к партнёрам, «когда очевидно, что Запад — враг России».

Кроме того, в стране устали мириться с неправительственными организациями, СМИ и политическими партиями, которые финансируются Западом. По его словам, Россию обвиняют во вмешательстве в западную политическую жизнь, однако именно Запад вмешивается в российскую политику.

«Россия для россиян, а не для финансируемых Западом предателей, которые неустанно трудятся, для того чтобы подорвать Россию западными деньгами», — пишет Робертс.

Автор статьи настаивает, что россияне — патриоты, им не нужно правительство, которое бы закрывало глаза на провокации в надежде стать очередным «вассалом» Вашингтона. И тот факт, что 66% опрошенных россиян признаются в ностальгии по СССР, свидетельствует о том, что подобная политика российского правительства не оправдала себя.

Робертс отмечает, что больше не считает США миротворцем, так как «зло распространяет своё господство на Западе». Так, когда президент США Дональд Трамп попытался наладить отношения с Россией, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан окрестил его «предателем». А решение Трампа вывести американские войска из Сирии многие назвали угрозой национальной безопасности США.

«Это мир, который объявляют угрозой. Даже если сдержанный ответ Путина на провокации снизил уровень его поддержки. Мир, который так обесценился в мире гиперзвукового термоядерного оружия, это триумф зла», — подытоживает Пол Крейг Робертс в статье для Foreign Policy Journal.