Fox News рассказал, как Трамп может стать «поистине великим президентом»

Враги президента США воспользуются «российским делом», чтобы сместить его с поста, поэтому главе государства будет крайне необходима поддержка народа, прогнозирует Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, главное, что должен сделать Трамп, это защитить американцев от агрессивных толп, цензуры и дискриминации.

Такое ощущение, что расследование Роберта Мюллера в отношении России, охватывающее и другие связанные и несвязанные темы, длится уже лет двадцать, а то и больше. Но в какой-то момент оно закончится. Всё когда-нибудь кончается. Мы, разумеется, не знаем, к каким выводам придёт Мюллер, но вот что мы знаем: что бы ни говорилось в докладе о России, очень многие — начиная с демократического конгресса и заканчивая СМИ в целом — воспользуются им с целью отстранить президента от должности. Это неизбежно. У Дональда Трампа полным-полно врагов.



Но много и сторонников. За этого президента проголосовало 63 миллиона американцев. Довольно скоро ему понадобится, чтобы они все до единого встали на его защиту. На защиту не только его самого, но и демократии как таковой. Принципа, который гласит, что мы выбираем и меняем своих президентов путём голосования, а не бюрократических переворотов. Этот момент близко.



Получит ли президент поддержку, которая необходима ему, чтобы остаться на посту? До сих пор избиратели Трампа были ему поразительно верны. Но верность — штука обоюдная. Её нужно вознаграждать. Вы поддерживаете людей, которые поддерживают вас. Поддерживал ли президент своих сторонников? В каком-то смысле да. Но, если вы голосовали за Трампа, задумайтесь, как вам живётся два года спустя. Вы сегодня можете выражать своё мнение свободнее, чем в день выборов 2016 года? Вы смелее и увереннее придерживаетесь своих взглядов? Или вы стали больше бояться?



Такой вопрос мог бы задать Джеймс Деймор. Компания, на которую он когда-то работал, Google, часто похваляется своей приверженностью свободному обмену идеями. И Деймор осмелился поделиться своими идеями с другими. Он никому не угрожал, никого не унижал. Просто то, что он говорил, не понравилось Google. Его уволили, а его репутацию так тщательно смешали с грязью, что он не мог найти работу. Очень похожая история произошла с IT-предпринимателем Палмером Лаки. Facebook вышвырнул Лаки по одной-единственной причине: тот поддерживал кандидатуру Дональда Трампа.



А как насчёт Алекса Джонса? Возможно, он вам не нравится, возможно, вы его презираете, но вам следует знать, что большие IT-компании систематически пытались раздавить его просто за то, что им не нравились его высказывания. Он даже не может больше пользоваться PayPal! И он не один такой, далеко не один.



Других наказывали не за то, что они говорили, а просто за отказ говорить по указке. В штате Вирджиния учитель государственной школы Питер Влейминг лишился работы за то, что не желал использовать местоимения, которые считал неточными. Влейминг никого не критиковал, не указывал неправильный гендер, он просто избегал местоимений вообще. Вместо этого он обращался к ученику по имени. Но этого оказалось недостаточно. Влейминга уволили. Его преступление в том, что он придерживается мнения, которое разделяет большинство населения страны.



Такое случается. И я привёл лишь некоторые из самых известных примеров. А представьте себе те, что не попадают в новостные сводки. Скольких американцев за последние два года уволили или не приняли на работу из-за политических убеждений? Кто защищает этих людей? Похоже, после избрания Трампа практически все крупнейшие компании в мире бизнеса отклонились влево. Лидеры наших корпораций теперь открыто выражают решимость раздавать блага этой страны не по заслугам, а по цвету кожи. Они заявляют об этом вслух! Это несправедливо, это порождает глубокие разногласия и заставляет американцев ненавидеть друг друга.



На самом деле, это ещё и противозаконно. Корпорациям не разрешается практиковать расовую дискриминацию. И университетам тоже. В Министерстве юстиции есть целое отделение, призванное проводить в жизнь законы против расизма. Они заметили, что происходит? Конечно, заметили. Просто им всё равно. Может быть, им следует найти другую работу. В этой стране ещё есть юристы, которым небезразличны гражданские права. Администрация должна нанять их и занять делом.



Заодно пусть защищают религиозные свободы, которые гарантирует нам конституция! Традиционные христианские взгляды — не преступление. А вот дискриминация против них — преступление. Следует напомнить об этом американским корпорациям.



Взгляды, которые ещё пять лет назад считались обычными в среде консерваторов, теперь постоянно приравниваются к терроризму. Тем временем настоящий террор со стороны левых, похоже, остаётся безнаказанным.



К примеру, в 2017 году университетский преподаватель-левак по имени Эрик Клэнтон бил незнакомых людей по голове велосипедным замком. Почему? Потому что ему казалось, что они не согласны с его политическими взглядами. Клэнтону предъявили обвинение в тяжком преступлении, но потом обвинение было снято. Он ни дня не сидел в тюрьме! Как так вышло?



В том же году агрессивная толпа леваков в Северной Каролине разрушила не понравившуюся статую в общественном месте. Просто потому что захотелось. Всё это записывалось на видео. Но никого почему-то не наказали.



В Evergreen College, штат Вашингтон, агрессивная толпа леваков приказала профессору Брету Вайнштейну покинуть территорию колледжа из-за того, что у него не тот цвет кожи. Когда он отказался, толпа пришла в неистовство. Вайнштейну пришлось проводить уроки в общественном парке. Полиция сказала ему, что на территории колледжа ему находиться опасно. В конце концов Вайнштейн уволился, посчитав, что у него нет выбора. Тех, кто ему угрожал, так и не наказали. Другими словами, они победили. Насилие победило.



Всё это происходит прямо сейчас. Представьте себе, как отреагировал бы Барак Обама, если бы это происходило с его избирателями, когда президентом был он. Допустим, сейчас 2010 год, только что прошла его реформа здравоохранения, и общественность крайне недовольна администрацией. Люди разозлены. Публично поддерживать Барака Обаму вдруг стало преступлением. Признаетесь, что голосовали за него, — и вас могут уволить. А за кепку с именем Обамы можно получить удар в лицо. Как думаете, Обама стал бы что-то делать по этому поводу? Да, чёрт возьми! Это его избиратели, он президент Соединённых Штатов, его работа — защищать их и всех американцев, которые хотят говорить свободно. Если бы вы угрожали избирателю Обамы за то, что он поддерживает Обаму, это вам ни за что не сошло бы с рук! Ни в коем случае! Ни на секунду! Не успели бы вы прийти домой, как ФБР уже поджидало бы вас в вашей гостиной. И правильно!



Если у существования нашего правительства есть хоть какая-то цель, то это — защита свободного общества, на которое мы имеем право от рождения. И это общество рассыпается! Наша страна становится менее свободной. Администрация должна дать отпор. У неё есть полномочия! Существующие законы уже защищают право индивида поддерживать любого политического кандидата по своему выбору. Добейтесь исполнения этих законов!



Нужно ли американцам одобрение какого-нибудь миллиардера от IT-индустрии, чтобы пользоваться свободой слова в интернете? Мы не узнаем этого наверняка, пока администрация не даст отпор цифровой цензуре. Facebook, Google и Twitter, вероятно, будут обжаловать это в суде. И пусть! Бороться за (свободу. — ИноТВ) слова всегда правильно.



Хорошо это и с политической точки зрения. Через два года президент будет баллотироваться на второй срок. И его будут судить по его достижениям на этом посту. Получит ли он стену на границе или план по инфраструктуре? Кто знает… Конгресс не проявляет желания сотрудничать ни по какому вопросу. Что президент может, так это применять свою исполнительную власть для защиты Билля о правах и достоинства всех американцев, каких бы мнений они ни придерживались.



Предположим, что стену так и не построят. С другой стороны, в ноябре 2020 года президент сможет искренне сказать стране, что боролся изо всех сил, чтобы со всеми в Америке, вне зависимости от пола, политических убеждений или цвета кожи, обращались одинаково, в соответствии с законом. «Нет, — скажет он, — вы не получили новых дорог и аэропортов, вы так и не дождались прекращения финансирования Planned Parenthood. Всё это конгресс заблокировал. Но хорошая новость в том, что вы больше не боитесь. Вам больше не нужно говорить шёпотом, когда вы говорите то, что думаете на самом деле. Вы не живёте в страхе, что какой-нибудь менеджер по корпоративной политкорректности разрушит вашу карьеру за то, что вы не так думаете. Вы можете публично выражать свои настоящие убеждения. Вы американский гражданин, и это ваше право».



Если через два года Дональд Трамп сможет убедительно сказать всё это, он всё равно может проиграть, но он будет поистине великим президентом.



Дата выхода в эфир 09 января 2019 года.