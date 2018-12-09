Fox News: «неблагонадёжных» американцев хотят лишить доступа к высоким технологиям и оружию

Корпорации, политики, университеты и СМИ жёстче, чем когда-либо, подавляют свободу слова в США, констатирует Fox News. Глава компании Apple Тим Кук заявил, что вся IT-индустрия должна сказать «нет» людям, «сеющим ненависть, раскол и насилие». А в штате Нью-Йорк всех, кто желает купить оружие, могут обязать сообщать властям пароли от своих аккаунтов в соцсетях. По мнению телеведущего Такера Карлсона, правящий класс просто пытается подавить инакомыслие, прикрываясь борьбой с «разжиганием ненависти».

Но первая наша тема сегодня — свобода слова. Многие проголосовали за Дональда Трампа, надеясь, что её станет больше. Но по прошествии двух лет мы видим прямо противоположное. Наш правящий класс жёстче, чем когда-либо, подавляет самовыражение личности. Нет больше свободного обмена идеями — помните, нам, американцам, обещали, что это будет нашем достоянием по праву рождения. Вместо него теперь — обязательный конформизм, убивающий душу. Всё население заставляют повторять одни и те же бессмысленные банальности — если откажетесь, пеняйте на себя.



Ось, состоящая из левых корпораций, университетов, СМИ и законодателей, объединила усилия, чтобы ограничить ваше право говорить свободно. А значит, и ваше право мыслить самостоятельно. Контролируя ваши слова, они контролируют ваше сознание. Раньше левые отрицали, что их цель состоит в этом. Теперь они уже не притворяются. Они скалят зубы и рычат. Подчинитесь, или мы сделаем вам больно.



В своём выступлении в понедельник вечером генеральный директор Тим Кук пообещал, что Apple — одна из самых больших и могущественных компаний в мировой истории — ни перед чем не остановится, чтобы подавить инакомыслие.



ТИМ КУК, генеральный директор Apple: Ненависть пытается основать штаб-квартиру в цифровом мире. Мы в Apple верим, что в IT-индустрии должно быть ясное видение этой проблемы. Нет времени ходить вокруг да около. Вот почему тем, кто стремится сеять ненависть, раскол и насилие, мы можем сказать лишь одно: «Вам не место на наших платформах!».



(Аплодисменты.)



Ненависть реальна, и сейчас её очень много вокруг. Но словом «ненависть» они также обозначают взгляды, которые им не нравятся, или вопросы, на которые не могут ответить. Настоящий посыл Кука прост: «Мы святые, вы падшие. Заткнитесь и подчиняйтесь».



Прежде генеральные директоры так не разговаривали. Они продавали продукцию, а не толкали проповеди. Со временем традиционная религия ушла из общественной жизни, а образовавшуюся пустоту заполнили такие люди, как Тим Кук и другие главы компаний. Это не было переменой к лучшему. У Apple гораздо больше власти, чем когда-либо было у епископальной церкви, а вот смирения и сдержанности — куда меньше. Лет сто назад руководители могли терпеть инакомыслие: они думали, что в конечном итоге во всём разберётся Бог, а им необязательно. Члены нашего современного правящего класса считают, что Бог — это они сами. Они выносят собственное суждение, а несогласие для них равнозначно отступничеству, нападению на единственную истинную веру.



Вот лишь один из многих примеров. В штате Нью-Йорк местные законодатели рассматривают новый законопроект, запрещающий покупать огнестрельное оружие любому, чьи высказывания не понравятся политикам. Людей, желающих приобрести оружие, обяжут сообщать свои пароли и показывать свои страницы в соцсетях контролирующим органам, которые будут проверять их на предмет неаккуратных мыслей. Похоже на замысел китайских военных? Да. Но демократы не спешат извиняться. Послушаем объяснение одного из инициаторов законопроекта.



КЕВИН ПАРКЕР, член сената штата Нью-Йорк: Если мы примем такой закон и вы будете обязаны показывать властям штата то, что пишете в соцсетях, вы можете решать, так ли вам нужна лицензия на приобретение пистолета. Можно же без неё обойтись!



Это правда. Можно. Можно и не голосовать. И не ходить в церковь по собственному выбору. И не быть судимым присяжными равного социального статуса. Какие ещё конституционные права скоро будут зависеть от правильности высказываний?



Дата выхода в эфир 05 декабря 2018 года.