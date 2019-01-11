NBC: угрозы Трампа о чрезвычайном положении — не пустые слова

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что имеет полное право ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы в обход демократов в конгрессе выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает NBC News. Как рассказали в интервью каналу эксперты, американские законы действительно наделяют президента соответствующими полномочиями, однако сможет ли он их реализовать — большой вопрос.

С вами Кристен Уелкер. Главный вопрос сегодняшнего дня — сделает он это или нет? Президент повторил свою угрозу пойти в обход конгресса и объявить в стране чрезвычайное положение.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У меня есть абсолютное право объявить чрезвычайное положение, если я этого захочу. Предельной точкой для меня станет ситуация, если я не смогу договориться с людьми, которые ведут себя неблагоразумно.

Но что вообще из себя представляет чрезвычайное положение? «Закон о чрезвычайных положениях», принятый в 1976 году, даёт президентам страны широкие полномочия по «принятию мер в кризисной ситуации», включая возможность перераспределять средства, уже распределённые до этого конгрессом. Законом уже пользовались после терактов 11 сентября 2001 года, а также в 2009-м во время распространения в стране свиного гриппа.

Но сможет ли президент Трамп объявить чрезвычайное положение для того, чтобы построить стену на границе? Эксперты говорят, что это возможно.

ЧАК РОЗЕНБЕРГ, внештатный корреспондент NBC News: Может ли президент объявить чрезвычайное положение? Конечно. Возможно ли, что это решение будут оспаривать в суде? Не исключено. Кто одержит верх? Очень сложный вопрос.

Демократы уже грозят президенту судебными разбирательствами; даже некоторые республиканцы советуют ему отказаться от подобных мер.

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор от штата Южная Каролина: Это, наверное, будет последним вариантом, а не первым. Соответствующие полномочия у президента, может, и есть, но я всё же надеюсь, что достичь той цели, которой мы хотим достигнуть, мы сможем посредством нормального переговорного процесса вокруг законопроекта об ассигнованиях.

Как рассказали сегодня в интервью NBC News эксперты, президент может воспользоваться законом, разрешающим инициировать строительство военных объектов, «которое не разрешается другими законами, но необходимо для обеспечения применения вооружённых сил соответствующим образом».

КРИСТЕН УЕЛКЕР, корреспондент NBC News: По словам вице-президента, господин Трамп после своей напряжённой встречи с демократами всё ещё размышляет о введении чрезвычайного положения — а кроме него об этом думают и юристы Белого дома.

Дата выхода в эфир 09 января 2019 года.