Год провалов — ABC News о ключевых моментах президентства Трампа

За второй год на президентском посту американский лидер Дональд Трамп доказал, что намерен претворять в жизнь свою противоречивую политику, о которой он активно говорил в ходе своей предвыборной кампании, сообщает ABC News.

Трамп оказался не только в круговороте расследований, но также отошёл от традиционных представлений о глобальных альянсах, границах и торговой политике, а также от традиционных норм Белого дома.

По мнению издания, 2018-й стал для Трампа «годом провалов», в котором было множество важных моментов. Между тем ABC News выделяет следующие пять крупных поворотных моментов.

Во-первых, 20 июня из-за негодования на международном уровне президент США отказался от курса на принудительное разлучение детей-мигрантов с их родителями. На момент, когда эту практику отменили, около 2800 детей были насильно отобраны от их родителей на американо-мексиканской границе.

Во-вторых, 4 декабря индекс Dow Jones упал на 800 пунктов, в то самое время как Трамп назвал себя «человеком пошлин». Как отмечается в статье, 2018-й запомнится как год, в котором торговая война началась всерьёз. Однако несмотря на то что Трамп считает себя «непредсказуемым», многие ожидали такого развития событий.

Третий поворотный момент произошёл 7 ноября, когда Джефф Сешнс стал очередной жертвой кадровой политики Трампа. После более чем одного года публичных насмешек со стороны президента генпрокурор Сешнс был вынужден покинуть свой пост. Трамп объявил о его отставке на своей странице в Twitter. И произошло это через несколько часов после того, как в США состоялись промежуточные выборы. Причём Сешнс ясно дал понять, что это решение принято американским лидером.

Отставка Сешнса важна из-за влияния, которое это событие может оказать на судьбу российского расследования. Как напоминает издание, Сешнс спровоцировал гнев Трампа в свой адрес, поскольку ещё в марте 2017 года генпрокурор отстранился от «российского расследования», благодаря чему со временем для проведения следственных мероприятий спецпрокурором был назначен Роберт Мюллер.

Четвёртым ключевым моментом 2018-го стало то, что 16 июля Дональд Трамп, стоя рядом с российским лидером Владимиром Путиным, заявил о том, что президент России «сильно и мощно» отрицает российское вмешательство в выборы 2016 года. После этого в Вашингтоне не раз звучало слово «госизмена» со стороны критиков главы Белого дома, поскольку он, как казалось, занял сторону Путина, говоря о разведслужбах США.

Пятым важнейшим событием этого года стала состоявшаяся 18 июня встреча американского президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Этот исторический саммит имел целью увести Пхеньян с ядерного пути. Но невнятное соглашение, которое было заключено по итогам этой встречи, не привело к серьёзным изменениям в ядерном противостоянии, как обещалось ранее. Эти переговоры ещё раз продемонстрировали, что Трамп — это президент, который говорит общими словами и трубит о победе в то самое время, когда по многим деталям договорённостей ещё нет. Между тем после этой встречи, в США звучали заявления о том, что Северная Корея продолжает работы в рамках ракетной и ядерной программ, отмечает ABC News.