Washington Examiner: в Прибалтике недовольны вялым ответом Трампа на «российскую агрессию»

Страны Прибалтики сожалеют о вялом ответе президента США Дональда Трампа на «российскую агрессию», пишет The Washington Examiner.

Официальные лица прибалтийских государств, беседуя с изданием на условиях анонимности, осудили решение американского лидера о передаче Киеву всего лишь $10 млн для укрепления украинских ВМС. Один из неназванных собеседников издания заявил, что этот шаг — часть пассивной политики США, которая стала «музыкой для ушей Путина».

«Это лучше, чем ничего, — заявил изданию неназванный прибалтийский дипломат. — Но это недостаточно серьёзно, и не только в плане денег, но и в плане реакции».

Другой дипломат отметил, что $10 млн — не особо большая сумма. С точки зрения официальных лиц стран Прибалтики, которые, как указывается в статье, находятся «под угрозой потенциальной агрессии со стороны России», ответ Вашингтона оказался «невпечатляющим».

Как поясняет издание, реакция США на действия Москвы была сдержанной из-за разногласий внутри Европы и Соединённых Штатов по поводу того, насколько мощно следует ответить на «атаку России на три украинских судна в Чёрном море».

Ещё в ноябре Евросоюз заявил о том, что задержание кораблей неприемлемо, и указал на «опасный рост напряжённости» в войне, которая случилась после «аннексии Крыма».

Призыв к введению новых санкций был проигнорирован, поскольку западноевропейские державы заявили о «необходимости продолжать дипломатические усилия» с Россией. При этом команда Трампа отказалась действовать жёстче, чем ЕС, и ограничила ответ США 10 миллионами долларов, направленных на дальнейшее выстраивание военно-морского потенциала Украины.

«Мы делаем это из солидарности с Литвой и Соединённым Королевством, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере безопасности, — подчеркнул представитель Госдепа Роберт Палладино. — Соединённые Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине захваченные суда и задержанных членов украинского экипажа, сохранить Керченский пролив и Азовское море открытыми для движения кораблей в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет Украины и её территориальную целостность в рамках международно признанных границ, в том числе её территориальных вод».