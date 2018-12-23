Washington Examiner: в Прибалтике недовольны вялым ответом Трампа на «российскую агрессию»

В ответ на инцидент в Керченском проливе США заявили о выделении Украине $10 млн на развитие украинских ВМС, пишет The Washington Examiner. Официальные лица стран Прибалтики в беседе с изданием указали на то, что это лучше, чем ничего, однако этого недостаточно как в плане денежных средств, так и в плане реакции на «российскую агрессию».
Страны Прибалтики сожалеют о вялом ответе президента США Дональда Трампа на «российскую агрессию», пишет The Washington Examiner.
Официальные лица прибалтийских государств, беседуя с изданием на условиях анонимности, осудили решение американского лидера о передаче Киеву всего лишь $10 млн для укрепления украинских ВМС. Один из неназванных собеседников издания заявил, что этот шаг — часть пассивной политики США, которая стала «музыкой для ушей Путина».
«Это лучше, чем ничего, — заявил изданию неназванный прибалтийский дипломат. — Но это недостаточно серьёзно, и не только в плане денег, но и в плане реакции».
Другой дипломат отметил, что $10 млн — не особо большая сумма. С точки зрения официальных лиц стран Прибалтики, которые, как указывается в статье, находятся «под угрозой потенциальной агрессии со стороны России», ответ Вашингтона оказался «невпечатляющим».
Как поясняет издание, реакция США на действия Москвы была сдержанной из-за разногласий внутри Европы и Соединённых Штатов по поводу того, насколько мощно следует ответить на «атаку России на три украинских судна в Чёрном море».
Ещё в ноябре Евросоюз заявил о том, что задержание кораблей неприемлемо, и указал на «опасный рост напряжённости» в войне, которая случилась после «аннексии Крыма».
Призыв к введению новых санкций был проигнорирован, поскольку западноевропейские державы заявили о «необходимости продолжать дипломатические усилия» с Россией. При этом команда Трампа отказалась действовать жёстче, чем ЕС, и ограничила ответ США 10 миллионами долларов, направленных на дальнейшее выстраивание военно-морского потенциала Украины.
«Мы делаем это из солидарности с Литвой и Соединённым Королевством, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере безопасности, — подчеркнул представитель Госдепа Роберт Палладино. — Соединённые Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине захваченные суда и задержанных членов украинского экипажа, сохранить Керченский пролив и Азовское море открытыми для движения кораблей в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет Украины и её территориальную целостность в рамках международно признанных границ, в том числе её территориальных вод».
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