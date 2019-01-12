Spectator: Россия разорвала свод международных правил, а китайцам очень хочется его переписать

Идея о «потенциальной российской угрозе» близка и понятна Великобритании ещё со времён холодной войны, и в военном плане британцы сейчас «вполне способны одержать верх», пишет Spectator. Но нельзя выпускать из виду и «китайскую угрозу», предупреждает автор — а если вдруг вооружённые силы России и Китая начнут скоординированные военные действия в разных горячих точках, то справиться с этой проблемой будет вдвойне сложно.

На пике холодной войны, когда Запад противостоял «красному Китаю» и Советскому Союзу, была распространена шутка о том, что «оптимисты учат русский язык, а пессимисты китайский» — и похоже, что сегодня она приобретает новый смысл, отмечает Spectator. На Западе вновь разгораются дебаты о том, какая из этих двух держав представляет «наибольшую угрозу», однако мнения и подходы здесь разнятся, говорится в статье. Между тем Россия уже «разорвала свод правил» в отношениях с Западом, а китайцам «очень хочется его переписать», поэтому следует обратить серьёзное внимание на обе эти страны, призывает автор.

По мнению некоторых комментаторов, главная угроза по-прежнему исходит от «усиливающейся России» под руководством Владимира Путина. «Тех, кто в 2012 году презрительно фыркал, услышав заявление Митта Ромни о том, что Россия является главным врагом для Соединённых Штатов, сегодня уже не надо убеждать в намерении Москвы разрушить международный порядок, сложившийся после холодной войны. Отравление в Солсбери стало очередным напоминанием об этом», — пишет Spectator.

Однако другие аналитики рекомендуют обратить внимание на Китай, который на прошлой неделе открыл «ещё один геополитический фронт», совершив непилотируемый полет и посадку на обратной стороне Луны. «Поскольку Пекин разминает свои научные и финансовые мускулы, оказывая поддержку космическим компаниям, вполне можно себе представить, как Китай быстро догоняет Запад в применении спутников и ракет, а потом заявляет свои права на квантовую связь и освоение ресурсов в космосе», — предупреждает автор.

В то же время США активно критикуют Пекин за «нечестное поведение в торговле, беззастенчивый шпионаж, алчную погоню за ресурсами и военную активность». Вице-президент США Майк Пенс также утверждает, что Китай пытается «нанести удар в самое сердце основополагающим институтам» западной демократии: «Выборы, свободная пресса и гражданское общество — все это стало мишенью для Китая, который стремится утвердить своё мировое господство», — подчёркивает Spectator.

Нет сомнений, что Россия представляет «колоссальную угрозу» для Запада, и для Европы в частности, уверен автор: «Как показало дело Скрипалей, Москва твёрдо намерена ослаблять такие страны как Великобритания. Аннексия Крыма Россией и её вторжение на восток Украины стали первыми случаями территориальной агрессии после окончания Второй мировой войны. И это не говоря уже о масштабном вмешательстве в иностранные выборы, в ходе которого Кремль оказывает поддержку сепаратистам и смутьянам по всей Европе». Кроме того, идея о «потенциальной российской угрозе» близка и понятна британцам ещё со времён холодной войны, говорится в статье.

Между тем осознать реальную угрозу со стороны Китая становится всё сложнее на фоне масштабных китайских инвестиций и экономического сотрудничества, отмечает автор: «Да, его хакерские взломы и кража интеллектуальной собственности доставляют нам головную боль. Но разве это хуже российских замыслов? И разве нам не нужны китайские инвестиции, на фоне которых совсем неважно, что Китай строит для нас сети мобильной связи пятого поколения? В Лондоне в министерских кабинетах из-за этих вопросов царит агония, поскольку чиновники не знают, что надо делать: жалеть Китай (мы до сих пор направляем туда зарубежную помощь), вымаливать у него деньги и контракты (во время визитов премьер-министра) или относиться к нему как к вероятному противнику».

Однако Пенс был прав, предупреждая о том, что Китай в отдалённой перспективе «представляет для Запада более серьёзную опасность, чем Россия», подчёркивается в статье. «Задумайтесь, скажем, о том, насколько деятельно он ищет слабости в обороне Запада. Применив маоистскую стратегию партизанской войны к геополитике, Китай стремится нейтрализовать преимущества Запада, разрабатывая такую внешнюю политику и военную доктрину, создавая такие международные организации, формируя такие военные, разведывательные и кибернетические навыки и умения, и проводя такую пропаганду за рубежом, которые позволяют Пекину оказывать колоссальное влияние далеко за пределами своих границ, а также в ключевых институтах основанного на правилах миропорядка (например, в ООН и ВТО)», — пишет Spectator.

Чтобы понять реальные устремления Пекина, достаточно взглянуть на инициативу «Один пояс, один путь», которая является «государственным планом по перестройке мировой торговли и потоков капитала» и охватывает сразу несколько континентов, «проецируя на своём пути китайскую военную мощь», отмечает автор. «Данная инициатива навязывает слабым странам Азии и Африки кабальные финансовые и политические условия, которые создают серьёзную опасность для их развития, извращая условия рынка и делая их экономику неустойчивой», — предупреждает Spectator.

При этом Пекин «очень многое выгадал» от недовольства либералов политикой президента Трампа, поскольку теперь из-за внутренних разногласий все его попытки обратить внимание внутренней и международной аудитории «на нечестную торговую практику китайцев» бьют мимо цели, говорится в статье. А поскольку Трамп объявил войну свободной торговле, то Китай, являющийся «одной из самых протекционистских экономик в мире», сегодня чествуют в Давосе как «символ свободной торговли». В то же время из-за неразберихи в американской политике однопартийное китайское государство становится «образцом политической стабильности и управляемости», отмечает автор: «Спрашивается, на каком основании либералы осуждают Китай за аресты уйгуров, если Трамп демонстрирует столь чёрствое бездушие и невнимание к женщинам и меньшинствам?».

Китай ведёт «долгую игру», поэтому к тому времени, когда «легко отвлекающийся Запад» вступит в открытый конфликт с Пекином, он уже успеет растерять все имеющиеся преимущества, предупреждает автор. «Усиление Китая по-прежнему считают мирным процессом, несмотря на его умопомрачительные военные расходы (сегодня он уступает по ним только США). Пройдёт ещё немного времени, и Пекин начнёт демонстрировать свою военную силу», — прогнозирует Spectator. Например, в прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин уже обозначил «красные линии» для Запада, предупредив, что Китай «примет все необходимые меры» для отражения вмешательства из-за Тайваня, и вполне возможно, что за этим последует «аннексия острова», говорится в статье.

«В военном плане Великобритания вполне способна одержать верх над Путиным. Война маловероятна, однако военные должны постоянно к ней готовиться», — пишет Spectator. Однако если вооружённые силы России и Китая в одностороннем порядке вдруг начнут скоординированные военные действия в различных горячих точках по всему миру, то справиться с этой проблемой Западу «будет очень сложно», подчёркивает автор. «Сможем ли мы воевать тем, что осталось от королевских ВМС? А поскольку в Белом доме находится непредсказуемый Трамп, в какой мере мы сможем рассчитывать на США? Великобритании надо серьёзно задуматься об этом», — говорится в статье.

В прошлом году три корабля британских ВМС прошли через спорные воды Южно-Китайского моря. И Великобритании следует продолжать подобные учения совместно с США, продвигаясь к «более обширной обороне океанских просторов», призывает автор. По его мнению, также следует «проявлять поменьше наивности» в отношении китайского влияния: «Посмотрите на Австралию, которая противодействует влиянию Китая в системе высшего образования и подвергает тщательным проверкам институты Конфуция (так называют сеть государственных культурных институтов, которую многие считают инструментом усиления китайского влияния за рубежом). Такие действия привели к кратковременным финансовым убыткам и вызвали раздражение Пекина, но они весьма полезны и перспективны», — подчёркивает Spectator.

Пройдёт ещё немного времени, и действия Китая по «запугиванию зарубежных критиков и подкупу политиков с целью усиления своего влияния» станут для Лондона серьёзной проблемой, предупреждает автор. «Россия разорвала свод правил, а китайцам очень хочется его переписать. И по правде говоря, Великобритания должна обратить серьёзное внимание на обе эти страны», — заключает Spectator.