CdS: Европе лучше быть в тени американского лидерства, чем оказаться в тени России

В Европе уже несколько веков продолжается столкновение «между противниками свободного общества и его сторонниками», но теперь оно принимает новые формы, пишет Corriere della Sera. Враждебное отношение к Соединённым Штатам в ЕС сейчас настолько усиливается, что многие европейцы даже перестают осознавать, что им всё же лучше жить «в тени американского лидерства, чем в тени России», подчёркивается в статье.

Было бы прекрасно, если бы в новом году европейцы развернули масштабную публичную дискуссию о том, насколько сильной в ближайшие годы может стать «российская партия» в Европе — и обсудили бы этот важнейший вопрос в национальных парламентах, в государственных институтах ЕС и в средствах массовой информации, призывает Corriere della Sera. На первый взгляд кажется парадоксальным, что извлечь основные политические преимущества из тесных отношений с Европой может «именно экономически неуспешная и недостаточно развитая Россия», а не такая «настоящая великая развивающаяся экономическая держава» как Китай, говорится в статье.

По мнению автора, результатом таких процессов, как ослабление межатлантических связей, всплеск популизма в некоторых западных демократиях и общий кризис Евросоюза, станет дальнейшее «усиление российского влияния в Европе». И хотя у Китая сейчас тоже есть капитал для инвестиций в любых странах мира, вряд ли при этом его политическая выгода достигнет уровня его экономических инвестиций, поскольку его отделяет от Европы слишком большое расстояние — «как в геополитическом, так и в культурном отношении», поясняет Corriere della Sera.

В то время как ситуация с Россией отличается, говорится в статье: «В экономическом смысле она карлик, но в то же время это большая военная держава». Россия обладает в отношениях с Европой тремя преимуществами, поясняет автор. Во-первых, её геополитическая близость даёт возможность применить при необходимости военный потенциал, чтобы «внушить страх слабым и разобщённым европейцам». Кроме того, российское руководство может использовать роль своей страны как важного поставщика энергетических ресурсов и для продвижения своих интересов на политической арене. И наконец, Москва имеет возможность делать акцент на более или менее произвольных идеях, с которыми согласны многие европейцы, полагает Corriere della Sera: «Возможно, эти идеи столь же распространены, как антиамериканские настроения. Они пока не преобладают в Европе, но все же традиционно остаются очень сильными».

При этом существует взаимосвязь «между экономическими провалами России и её международным активизмом», уверен автор: «С царских времён и до Путина (в том числе и в эпоху партийной советской олигархии) правящие круги в России всегда узаконивали собственное положение в глазах своих подданных, прибегая к территориальному экспансионизму и агрессии в отношении внешнего мира». По его мнению, действующая «авторитарная (или нелиберальная) демократия» под руководством Путина не является исключением: «Отсутствие внутриэкономического развития и ухудшение условий жизни россиян заставляют Путина прибегать к отвлекающим манёврам: играть мускулами и бросаться в международные авантюры. Россия беспрепятственно захватила Крым, нарушив таким образом табу на одностороннее изменение границ, на котором держится мир в Европе. Она также вовсю использует против стран Запада информационные технологии и эксплуатирует ослабление Америки (ускоренное и усугублённое сегодня политикой Трампа), чтобы в своих интересах пошатнуть баланс военных сил в Европе, пытаясь одновременно с этим пробудить призрак возможной ядерной войны», — говорится в статье.

Но даже этого было бы недостаточно, чтобы дать России политический перевес, если бы не активно распространяющиеся в Европе «симпатии» к российской политике, пишет Corriere della Sera. Эти симпатии подпитывают как европейские крайние левые, для которых Россия остаётся «наследницей СССР», так и крайние правые, привлечённые «российским авторитаризмом», поясняет автор. Их укрепляет также волна популизма: «Где-то больше, где-то меньше, но так называемые суверенистические движения сочетают в себе враждебность к Соединённым Штатам и Европейскому союзу и дружеское отношение к России», — отмечается в статье.

Но главную роль, по мнению автора, тут играет вовсе не «политиканская политика», а определённые «ценности, культурные наклонности и глубинные ориентиры». И в первую очередь это «неприязнь к свободному обществу», которая уже давно довольно широко распространилась в Европе и в качестве основной составляющей несёт «антиамериканизм» — враждебное отношение к Соединённым Штатам. Причём эта враждебность среди европейцев принимает настолько сильную форму, что противники США даже «утрачивают способность принять очевидный факт: лучше жить в Европе в тени американского лидерства, чем в тени России», подчёркивает Corriere della Sera.

Именно среди граждан Италии и Франции, где коммунистические партии во время холодной войны имели наибольший вес, широко распространились примерно следующие идеи: «Вместо того чтобы погрузиться, как это происходит, в капиталистическое «варварство» и быть поглощёнными брутальным американским империализмом, было бы намного лучше жить в счастливых условиях «народных демократий» под защитой СССР и Варшавского договора», — и если уже в те времена множество людей всерьёз занимали такую позицию, то не стоит удивляться усилению аналогичных тенденций сейчас, считает автор. Как и их предшественники, нынешние «антиамериканисты» хотят освободиться от альянса с США и налаживать связи с Россией. «Если ты, европеец, презираешь либеральную демократию, если ты считаешь, что отстаиваемые ею свободы — это фикция, если ты убеждён, что рынок — это инструмент, изобретённый богатыми для подавления и эксплуатации бедных, если ты думаешь, что Америка со своим огромным богатством — худшее из существующих обществ, место, где царит диктатура денег, плохо скрываемая лицемерной конституцией и псевдодемократическими институтами, к кому же ещё ты можешь обратить свой взор, как не к русским?», — констатирует Corriere della Sera.

Конечно, непрекращающееся «соперничество между сверхдержавами» может временно смещать политическое равновесие то в одну, то в другую сторону. Однако более длительный успех «достигается лишь тогда, когда вам удаётся завоевать людские сердца», уверен автор. «В Европе в новых формах продолжается столкновение, которое не прекращается уже несколько веков, — между противниками свободного общества и его сторонниками», — заключает Corriere della Sera.