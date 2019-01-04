El Periódico: председательство Румынии в ЕС обострит раскол между Восточной и Западной Европой

В январе этого года Румыния займёт пост председателя Европейского союза, что позволит стране сосредоточить общеевропейское внимание на проблемах Балкан, пишет El Periódico. При этом издание отмечает, что позиция Румынии по основным вызовам, ожидающим ЕС в ближайшие полгода, укрепит раскол между западными и восточными странами союза.
После полугода весьма заурядного председательства Австрии, у руля ЕС встанет одна из самых бедных и периферийных европейских стран — Румыния, пишет El Periódico.
Впервые принимая на себя председательство в ЕС, пускай и в столь неспокойное для региона время, Бухарест получает возможность продемонстрировать свою верность остальным членам Евросоюза, которые смотрят на Румынию с недоверием, если не с презрением.
У «родины знаменитого графа Дракулы и одного из главных источников внутрисоюзной миграции» появился шанс разрушить все предубеждения и стереотипы, отмечает издание.
Вместе с тем Бухаресту придётся столкнуться с тремя основными вызовами: брекситом, миграцией и предоставлением убежища в Европе беженцам. Испанская газета предполагает, что предложения Румынии по решению этих вопросов лишь обострит раскол между восточными и западными европейскими странами.
Кроме того, как это уже произошло в первой половине 2018 года во время председательства в ЕС Болгарии, особое внимание будет уделяться балканским странам, их нуждам и проблемам.
Румыния постарается сосредоточить общеевропейские усилия вокруг решения региональных конфликтов на Балканах, а также привлечь туда европейские инвестиции. При этом El Periódico ожидает, что Румыния также будет продавливать идею создания новой черноморской стратегии Европейского союза.
На практике это приведёт к укреплению позиций стран, которые вошли в ЕС во время последних расширений, а также Италии и Австрии. Произойдёт усиление националистических тенденций в европейской самоидентификации. Во главе угла в ближайшие полгода окажутся интересы восточноевропейских стран. При этом особое внимание будет приковано к выстраиванию отношений с Россией и вопросам безопасности Восточной Европы.
Всё это, учитывая приближающиеся выборы в Европарламент, представляет собой весьма мрачную перспективу, прогнозирует El Periódico.
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