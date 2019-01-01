Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: сомнения в способностях Бухареста к председательству в ЕС — не пощёчина, а яростный апперкот

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Усомниться в способности европейской страны стать председателем ЕС со стороны Жан-Клода Юнкера — больше, чем пощёчина, однако его критика справедлива, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Президент и правительство Румынии находятся в состоянии войны, что увеличивает для Европы риски, связанные с брекситом. В то же время, для Бухареста, который до сих пор избегал громких споров с Брюсселем, это может оказаться шансом.
FAZ: сомнения в способностях Бухареста к председательству в ЕС — не пощёчина, а яростный апперкот
GLP

Румыния на ближайшие полгода становится председателем Совета ЕС, и воспрепятствовать этому никак нельзя, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Тем не менее, критика в адрес правительства в Бухаресте звучит всё острее и резче.

Разумеется, когда глава Еврокомиссии подвергает сомнению способность страны ЕС взять на себя обязанности председателя, это «больше, чем просто пощёчина — это проведённый со всей яростью апперкот», отмечает немецкий журналист. Однако критику со стороны Жан-Клода Юнкера в адрес румынского правительства он считает совершенно справедливой. «Нынешнее правительство в Бухаресте не назвать ни способным, ни достойным того, чтобы возглавлять ЕС на протяжении полугода — даже если изменить тут ничего нельзя», — убеждён автор статьи.

Как подчёркивает издание, это суждение касается не самой Румынии или её граждан, а исключительно тех двух партий, которые сейчас управляют страной. На протяжении двух лет они демонстрируют, что их главная цель — защитить коррумпированных политиков от тюремного срока, настаивает немецкая газета. Больше всего усилий в стране тратится на разрушение правового государства — несмотря на то, что реформа системы правосудия, которая началась с подготовкой Румынии к вступлению в ЕС в 2007 году, была «настоящей историей успеха».

С точки зрения румынской стороны, критика из Брюсселя свидетельствует о том, что со страной обращаются как с членом ЕС «второго класса». В то же время, в Румынии наблюдаются массовые протесты против политики действующего правительства. Среди протестующих — представители гражданского общества, судьи и адвокаты, парламентская оппозиция и президент государства Клаус Йоханнис. В первую очередь благодаря его сопротивлению, сложившемуся под влиянием «посткоммунистических сетей» правительству пока не удалось в полной мере своё шествие по системе юстиции в стране.

В течение последних двух лет Бухарест старался вести себя так, чтобы его действия не слишком раздражали Евросоюз, пишет немецкая газета. В отличие от Польши и Венгрии, румынское правительство избегало громких столкновений с Брюсселем.

Теперь, когда Румыния становится председателем ЕС, так больше продолжаться не будет. «В этом смысле для Румынии это, возможно, даже шанс», — признаёт автор статьи. Однако для ЕС председательство Бухареста сейчас весьма некстати. Как поясняет издание, это связано не только с характером правительства. Вопрос о способности Румынии стать председателем в Европе возник из-за того, что правительство страны и её президент находятся в своего рода состоянии войны, утверждает Frankfurter Allgemeine. Такое положение вещей, по версии газеты, создаёт потенциал для совершенно непредсказуемых во всей своей полноте рисков для Евросоюза, связанных с, возможно, нерегулируемым брекситом.

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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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