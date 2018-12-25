Welt опасается, что председательство Румынии в ЕС станет катастрофой

С января нового года председателем Совета ЕС на шесть месяцев станет Румыния, однако многие опасаются, что это приведёт к катастрофе, пишет Die Welt. Страна уже два года переживает внутриполитический кризис, а Еврокомиссия обвиняет Бухарест в коррупции. Критики считают румынское правительство некомпетентным и не готовым к председательству в ЕС, потому что у государства слишком много собственных проблем, отмечает немецкая газета.

С января пост председателя над странами ЕС на полгода займёт Румыния, пишет немецкая газета Die Welt. Темы на повестке серьёзные: брексит, новый бюджет ЕС, европейские выборы, урегулирование миграционного вопроса. Однако как всё это будет происходить?

Как отмечает издание, когда Жан-Клод Юнкер приветствует в Брюсселе премьер-министра Румынии Виорику Данчилэ, всё выглядит вежливо и по-деловому. Но за кулисами множатся слухи.

Всего шесть недель назад в Румынии в спешном порядке сменилось 8 министров. Правительство «посткоммунистических социал-демократов и либералов» в последнее время не имеет большинства в палате депутатов. А в ноябре Еврокомиссия вынесла в отношении Бухареста печальный вердикт: она вменила в вину румынскому правительству произвол в уголовном кодексе, защищающий коррупцию на высочайшем уровне, а также отметила значительный шаг назад в том, что касается верховенства права в государстве.

Данчилэ, впрочем, уверяет, что Румыния придерживается правил ЕС. Юнкер тоже не стремится подогревать конфликт накануне принятия Бухарестом председательства в ЕС. Однако пока это ни к чему не привело, пишет Die Welt. Недавно премьер-министр Румынии обрушилась на Брюссель с критикой, объяснив недовольство ЕС тем, что речь идёт о восточноевропейской стране. Она потребовала уважения к Румынии и заявила, что местные власти больше не потерпят таких нападок.

«Не станет ли румынское председательство в ЕС катастрофой для Европы?» — задаётся вопросом Die Welt. По уверениям президента Румынии Клауса Йоханниса, нынешнее правительство — «несчастный случай в румынской демократии», и его страна совершенно не готова к новому посту, а времени практически не осталось. Однако сейчас президент молчит — по слухам, под давлением Брюсселя.

По замечанию немецкого депутата в Европарламенте Маркуса Фербера, «в Румынии царит хаос. Правительство испытывает на себе внутриполитическое давление, у него нет времени на то, чтобы действительно заботиться о Европе. Это будет катастрофически». К тому же, он задаётся вопросом о том, как это правительство сможет от имени всех государств ЕС убедительно вести переговоры по поводу борьбы с отмыванием денег или банковского надзора.

Эксперт ХДС по внешнеполитическим вопросам Эльмар Брок считает, что необходимо тщательно проверить, не стоит ли Европарламенту рекомендовать начать юридический процесс по статье 7 в отношении Румынии — а это, в крайнем случае, может привести к лишению страны права голоса.

За кулисами Еврокомиссия напряжённо работает над тем, чтобы подготовить председательство Румынии технически, сообщается в статье. Она пытается по возможности взять бразды правления в свои руки — но достаточно ли этого, и будет ли Данчилэ следовать такому порядку? Во всяком случае, предложение Финляндии поменяться сроками председательства и отодвинуть Румынию на полгода было резко отклонено Бухарестом.

Внутриполитический кризис в Румынии длится уже два года, пишет немецкая газета. С парламентских выборов в 2016 году страной управляет коалиция посткоммунистической социал-демократической партии и альянс либералов и демократов. Действующая премьер-министр Данчилэ занимает свой пост с января. В Румынии и других европейских столицах она считается марионеткой лидера Социал-демократической партии Ливиу Драгня, осуждённого за попытку махинаций на выборах и злоупотребление должностными полномочиями.

Как напоминает Die Welt, румынское правительство уже два года продвигает спорную реформу системы юстиции. Многочисленные законы, принятые в 2018 году, ослабляют независимость правосудия и нацелены на то, чтобы помочь коррумпированным политикам избежать уголовного преследования, утверждает издание.

Благодаря председательству в Совете ЕС у Румынии появилась возможность выступить в качестве «сильного и конструктивного партнёра», но вместо этого Европа видит глубоко расколотую страну, которая, вдобавок, находится в «конфликте ценностей» с ЕС, считает Мартин Зиг из фонда имени Конрада Аденауэра в Бухаресте. В то же время, при президенте Йоханнисе Румыния проявила себя надёжным партнёром ЕС, а на посту председателя страна будет выполнять роль модератора, а не вносить собственные инициативы.

Однако Зиг обеспокоен тем, что в Румынии всё более заметно проявляется риторика враждебности к ЕС. На этой неделе Драгня потребовал у правительства в спешном порядке провести в январе вызывающую много споров амнистию. Она коснётся, в первую очередь, коррумпированных политиков и чиновников — в том числе самого лидера социал-демократов.

Из-за подобных мер в Румынии постоянно проходят массовые протесты, уверяет немецкая газета. Только в августе боле 100 тыс. манифестантов в Бухаресте вышли на улицы и требовали отставки правительства, членов которого они называли «ворами».

Как сообщается в статье, Румыния всё ещё относится к беднейшим странам ЕС, несмотря на то, что её экономика в последние годы неплохо развивалась. Средняя заработная плата в государстве составляет €535. Из почти 20 млн граждан более 3 млн работают за границей.

По словам протестующих, у них в стране нет «разумной инфраструктуры, автомобильных дорого, работающей системы здравоохранения», нет прозрачности и неизвестно, что происходит с налогами. О председательстве Румынии в ЕС они говорят, что это будет катастрофой — но тогда все, по крайней мере, увидят, насколько некомпетентно действующее правительство страны, пишет Die Welt.