Handelsblatt: председательство Австрии не пошло Евросоюзу на пользу

Австрия не смогла извлечь пользы из председательства в Совете ЕС, считает Handelsblatt. В частности, стране не удалось укрепить границы ЕС и решить вопрос с распределением беженцев, внедрить цифровой налог, установить общеевропейские климатические цели и обеспечить вхождение в ЕС стран-кандидатов с Балканского полуострова. Кроме того, Австрия ухудшила отношения со своими соседями — Германией и Италией.

В июне 2018 года Австрия приняла у Болгарии председательство в Совете ЕС, напоминает Handelsblatt. По мнению издания, её деятельность за прошедшие полгода стала разочарованием.

Во-первых, Австрия выдвинула девизом своего председательства лозунг «Европа, которая защищает!». То есть защита границ ЕС станет для неё приоритетом. Канцлер Себастьян Курц обещал расширить кадровый состав агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, однако этого не было сделано. Теперь увеличение штата агентства ожидается только к 2027 году. Кроме того, создание лагеря для беженцев за пределами ЕС также осталось лишь на бумаге.

Handelsblatt отмечает, что Курц, помимо прочего, хотел использовать председательство своей страны в ЕС для изменения общего курса миграционной политики. В частности, он обещал закончить споры касательно квот распределения беженцев и наладить взаимодействие со странами происхождения. Однако, сейчас можно констатировать, что по вопросу квот на беженцев в ЕС по-прежнему нет единства. В октябре Австрия попыталась предоставить компромиссное предложение, однако другие страны ЕС его «торпедировали». К тому же, Австрия вышла из пакта ООН по миграции, который помог бы стабилизировать миграционные потоки.

Издание напоминает, что в планах Австрии также значилась работа в направлении расширения ЕС за счёт стран Западных Балкан. Проблема заключается в том, что для вступления страны-кандидата Сербии необходимо её примирение с Косово, а косовская сторона сильно не доверяет австрийскому правительству, потому что правящая Австрийская партия свободы считается просербской.

Ещё одним важным пунктом программы, который Австрии не удалось реализовать в качестве председателя Совета ЕС, стал цифровой налог. Австрийское правительство не смогло убедить в его необходимости даже Германию.

Handelsblatt подчёркивает, что для Австрии исторически особую важность имеют две страны: Германия и Италия, и за последнее время, отношения ухудшились обеими странами-соседями. Берлин не забыл критику Себастьяна Курца в адрес Ангелы Меркель в разгар кризиса беженцев. Отношениям с Римом был нанесен удар, когда Австрия анонсировала намерение выдать этническим австрийцам, населяющим Южный Тироль, австрийские паспорта.

Кроме того, Австрия провела четыре раунда переговоров, чтобы установить новые климатические цели для ЕС — вновь безрезультатно. Издание пишет, что некоторые из участников переговоров винят в провале «неконструктивный подход Австрии».



В заключение Handelsblatt отмечает, что возможности страны-председательницы ЕС весьма ограничены, особенно если речь идёт о небольшой стране, чей экономический вес не столь велик. Всё это касается также и Румынии, которая в скором времени займёт место Австрии в качестве председателя Совета ЕС. Кроме того, положение внутри самой Румынии сейчас оставляет желать лучшего: в правительстве страны отмечается недостаток прозрачности и компетентности. Словом, неважное положение в крупнейшей стране Южной Европы случилось в очень неподходящий момент.