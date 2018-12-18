Das Erste: Румыния не потерпит, чтобы ЕС обращался с ней как со страной второго класса

С 1 января Румыния должна стать председателем Совета Евросоюза, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Незадолго до этого события премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ обвинила Брюссель в дискриминации: Бухарест критикуют за коррупцию, хотя в ЕС есть много более коррумпированных государств. Дэнчилэ потребовала уважения к Румынии, с которой сейчас обращаются как со страной второго класса просто потому, что она относится к Восточной Европе.

Румынское правительство считает, что в ЕС со страной обращаются несправедливо, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

1 января Румыния должна занять пост председателя Совета ЕС. Всего за пару недель до этого события премьер-министр государства Виорика Дэнчилэ обвинила Евросоюз в дискриминации её страны.

Защищаясь от критики со стороны Брюсселя в адрес румынского правительства, Дэнчилэ призвала свою партию больше не мириться с этими нападками. Она обратила внимание на то, что другие страны в ЕС «намного более коррумпированы», чем Румыния, однако их критикуют в меньшей степени.

Критическую позицию Евросоюза Виорика Дэнчилэ связывает с тем, что Румыния является страной Восточной Европы. Сама премьер-министр назвала себя убеждённым проевропейским политиком. «Но я требую, чтобы эту страну уважали», — подчеркнула она.

Как отмечает немецкий телеканал, сходным образом выразился и глава партии социал-демократов Ливиу Драгня, в котором многие видят значимую силу, стоящую за румынским правительством. «Румыния больше не потерпит, чтобы с ней обращались как с страной-членом второго класса», — заявил он на партийном конгрессе. Румыния настаивает на том, что у неё есть «право представлять собственную позицию», отметил Драгня.

Согласно имеющимся планам, 1 января Румыния перенимает у Австрии председательство в ЕС на ближайшие шесть месяцев. Еврокомиссия упрекает правительство Румынии, в первую очередь, в том, что оно недостаточно делает для противодействия коррупции. Кроме того, в Брюсселе опасаются, что реформы румынского правительства могут привести к ослаблению независимости системы правосудия в государстве.

В последнем докладе Европейская комиссия жаловалась на регресс в развитии страны. Как поясняет издание, румынское правительство планирует провести спорную амнистию для коррумпированных политиков и чиновников, а это на руку, в том числе, Ливиу Драгня, осуждённому за коррупцию.

Тем не менее, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает страну в целом хорошо подготовленной для того, чтобы взять на себя председательство в Совете ЕС. В начале месяца Юнкер подчеркнул, что различные позиции в вопросах правовой государственности являются, скорее, двусторонней темой для обсуждения между Брюсселем и Бухарестом и никак не связаны с председательством в Евросоюзе.

В то время премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ подчёркивала, что её правительство принимает все меры для обеспечения независимости системы правосудия. По её убеждению, Румынию не следует ставить на одну планку с Польшей или Венгрией, столкнувшихся со штрафной юридической процедурой по статье 7 Договора о Евросоюзе из-за угрозы европейским ценностям.