Balkan Insight Оригинал

BI: полиция накрыла «резиновые квартиры» в Бухаресте — по трём адресам были прописаны 15 тысяч молдаван

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Тысячи молдаван покупали себе фальшивые адреса в Бухаресте, чтобы получить гражданство Румынии, сообщает Balkan Insight. Как отмечается в статье о недавней операции местной полиции против нелегальных торговцев адресами, многие жители Молдавии стремятся получить румынский паспорт, чтобы иметь возможность работать на территории Евросоюза.
BI: полиция накрыла «резиновые квартиры» в Бухаресте — по трём адресам были прописаны 15 тысяч молдаван
Reuters

Румынская полиция установила, что тысячи молдаван покупали себе фальшивые адреса, чтобы получить гражданство Румынии и официальную регистрацию в Бухаресте, пишет Balkan Insight.

Это открытие было сделано в результате операции по поимке девяти человек, подозреваемых в принадлежности к организованной преступности и продаже румынских документов молдаванам за 150 — 200 евро.

Как сообщает полиция, выяснилось, что более 15 тысяч человек были зарегистрированы всего по трём адресам на востоке Бухареста.

Balkan Insight напоминает, что в 2010 году румынское правительство приняло закон, позволяющий молдаванам «вернуть» румынское гражданство, если они докажут, что являются потомками румын, потерявших гражданство в 1940 году, когда Молдавия была включена в состав СССР.

По данным статистики, за последнее десятилетие из 3,5 млн. человек, проживающих в Молдавии, около 1 млн. приняли румынское гражданство. Многих из них привлекло членство Румынии в ЕС и возможность работать на территории Евросоюза, говорится в статье.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Balkan Insight Сербия Европа
теги
гражданство Европа Молдавия мошенничество полиция Румыния Советский Союз
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров