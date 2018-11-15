BI: полиция накрыла «резиновые квартиры» в Бухаресте — по трём адресам были прописаны 15 тысяч молдаван

Тысячи молдаван покупали себе фальшивые адреса в Бухаресте, чтобы получить гражданство Румынии, сообщает Balkan Insight. Как отмечается в статье о недавней операции местной полиции против нелегальных торговцев адресами, многие жители Молдавии стремятся получить румынский паспорт, чтобы иметь возможность работать на территории Евросоюза.
Румынская полиция установила, что тысячи молдаван покупали себе фальшивые адреса, чтобы получить гражданство Румынии и официальную регистрацию в Бухаресте, пишет Balkan Insight.
Это открытие было сделано в результате операции по поимке девяти человек, подозреваемых в принадлежности к организованной преступности и продаже румынских документов молдаванам за 150 — 200 евро.
Как сообщает полиция, выяснилось, что более 15 тысяч человек были зарегистрированы всего по трём адресам на востоке Бухареста.
Balkan Insight напоминает, что в 2010 году румынское правительство приняло закон, позволяющий молдаванам «вернуть» румынское гражданство, если они докажут, что являются потомками румын, потерявших гражданство в 1940 году, когда Молдавия была включена в состав СССР.
По данным статистики, за последнее десятилетие из 3,5 млн. человек, проживающих в Молдавии, около 1 млн. приняли румынское гражданство. Многих из них привлекло членство Румынии в ЕС и возможность работать на территории Евросоюза, говорится в статье.
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