Die Welt: России всё труднее удержать сателлитов в своей орбите

Одной военной мощи для России недостаточно, чтобы удержать бывшие советские республики в сфере своего влияния, пишет Die Welt. В силу экономических и политических причин страны СНГ начинают поглядывать по сторонам в поисках новых партнёров. И в их числе даже самые верные союзники Кремля, отмечает автор статьи.

Россия вновь стала супердержавой, пишет Die Welt. Причём Москва «дёргает за ниточки» не только в Сирии, отмечает автор статьи. «И в США с Европой российские спецслужбы и прокремлёвские хакеры пытаются оказывать политическое влияние. В Прибалтике российские ВВС провоцируют войска НАТО. Кремль демонстрирует свою мощь и не стесняется использовать военную силу», — пишет немецкий журналист.



Москва делает это для того, чтобы «удержать в орбите своего влияния бывшие советские республики», полагает Die Welt. В этих же целях Москва устроила «кровавые войны» на Украине и в Грузии, утверждает автор. Кремль не хочет, чтобы соседние страны вступали в НАТО и ЕС. Но, несмотря на военную агрессию, Россия утрачивает политическое и экономическое влияние на территории СНГ.



«Постсоветские страны, ставшие жертвами или просто свидетелями российской великодержавной политики, давно ищут противовес России», — считает брюссельский политолог Всеволод Самохвалов. Многие соседи не видят в Москве надёжного партнёра, утверждает эксперт: «Они понимают, что в любой момент Россия может принести их в жертву своим великодержавным амбициям».



Эти страны поняли, что уже устоявшимся экономическим связям с Москвой можно найти альтернативу, продолжает издание. И они начинают выстраивать торговые отношения с Евросоюзом, а также другими крупными игроками, например, Китаем, Турцией или Саудовской Аравией. По мнению автора, у государств постсоветского пространства остаётся всё меньше причин для вступления в Евразийский союз.



Но и для ЕС ситуация изменилась: Брюсселю тяжело призывать к политическим реформам и настаивать на соблюдении прав человека, когда такие страны как Саудовская Аравия или Китай готовы инвестировать, не задавая никаких неудобных вопросов, объясняет журналист.



Яркий пример ослабевающего влияния России на территории СНГ — это Украина. Несмотря на военную агрессию на востоке страны и «оккупацию» Крыма, Киев продолжает торговать с Москвой. Но Россия уже давно не главный партнёр Украины. 40% торгового оборота страны приходится на ЕС. Также Киев налаживает сотрудничество с Китаем, Саудовской Аравией и другими странами.



Свой подход к отношениям с Россией изменили и Грузия с Молдавией, продолжает издание. «Агрессия» России на востоке Украины подталкивает их к поиску альтернатив. Уже сейчас 2/3 экспорта Молдавии уходит в ЕС. Также страна участвует в реализации китайского проекта «Нового шёлкового пути» и ведёт с Пекином переговоры о создании зоны свободной торговли. Грузия уже сейчас торгует с Поднебесной без пошлин. В прошлом году Китай стал третьим по величине иностранным инвестором в стране.



Даже такие верные союзники Москвы, как Казахстан, Армения и Белоруссия оглядываются по сторонам в поиске новых партнёров, хотя в отличие от Украины и Грузии они входят в Евразийский союз. К примеру, самый крупный торговый партнёр Казахстана — это Евросоюз. На него приходится 40% товарооборота. По объёмам инвестиций в страну Китай занимает четвёртое место, а Россия — всего лишь шестое.



Белоруссия же завлекает к себе европейцев безвизом, чем злит Москву, пишет Die Welt. Скоро и китайцы смогут посещать страну без разрешительного документа. Так президент Александр Лукашенко рекламирует своё государство, чтобы привлечь китайские инвестиции в рамках реализации проекта «Нового шёлкового пути». «Постсоветское пространство как единая экономическая, политическая и культурная структура разваливается», — считает Самохвалов. На его месте возникает новое образование, и Россия уже не будет контролировать его в одиночку, убеждён автор статьи.