Американский журналист: слухи о «российской угрозе» сильно преувеличены

В своё время у американцев были веские причины опасаться Советского Союза, поэтому многие из них видят большую «угрозу» и в России. Однако они очень сильно её преувеличивают, пишет для Greenville News Марк Хопкинс. По мнению журналиста, Россия сильно уступает многим западным странам в плане ВВП, поэтому Владимир Путин стремится не к войне с США, а к восстановлению экономического могущества своей страны.

Некоторые старожилы помнят слова Никиты Хрущёва, сказанные им в Польше в ноябре 1956 года: «Мы вас похороним». Затем он добавил: «Ваши внуки будут жить при социализме», пишет для Greenville News Марк Хопкинс.

Однажды, когда американского писателя Марка Твена спросили, что он думает о своём некрологе, тот ответил, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». И Соединённые Штаты Америки, по мнению автора, могут прийти к такому же выводу.

При рассмотрении недавней встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, стоит отметить, что одно время у США были очень веские причины опасаться Советского Союза. «Но, увы, к сожалению для них, эти времена прошли», — уверен Хопкинс.

«Угроза» России США на мировой арене существует, по сути, только в умах американцев. «Советского Союза, которого мы боялись, не существовало ещё с эпохи Рейгана, которая была более 30 лет назад. Старый Советский Союз распался, оставив Россию в одиночестве. Да, у неё есть ядерный потенциал. Однако угроза, которая была столь реальна в 80-х, сейчас выглядит далеко не так», — пишет журналист.

В доказательство своего утверждения автор приводит цитату знаменитого контрабандиста Ретта Батлера из фильма «Унесённые ветром». «Войны выигрываются не храбростью или словами. Они выигрываются пушками и кораблями; пушками, которые могут далеко стрелять и кораблями, которые могут блокировать порты. На всём Юге нет ни одной верфи или артиллерийского завода. На Севере же их полно», — заметил по этому поводу персонаж фильма.

Основываясь на этой цитате можно сравнить ВВП США и России. Если вкратце то, это позволит оценить военный потенциал обеих стран. На данный момент США по-прежнему занимают первое место в мире по уровню ВВП. За ними идут Европейское экономическое сообщество и Китай. «И нет, Россия идёт не четвёртой. Россия занимает 12-ое место — даже не в первой десятке», — отмечает Хопкинс, добавляя, что если сложить экономический потенциал НАТО с потенциалом США, то в совокупности они превысят объём российского ВВП в 27 раз.

«Несмотря на всю риторику и нынешнее состояние нашей психологии, Россия не стремится с нами воевать. Так чего же она хочет?» — задаётся вопросом журналист.

По его мнению, президент Путин намерен восстановить экономическую мощь старого Советского Союза. Именно для этого, считает автор, ему и понадобилось «вторжение» в Крым четыре года назад — чтобы закрепить за Россией черноморский порт, который бы дал ему свободный доступ к Средиземноморью и обеспечил большим числом потенциальных торговых партнёров в Южной Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Что же касается войны в Сирии, то её целью, считает Хопкинс, был доступ к дешёвой нефти, необходимой для «кораблей и фабрик Путина».

«Чего же ещё хочет Россия. Того же, что и Северная Корея. Обе эти страны хотят получить статус в глазах мировой общественности», — считает Хопкинс.

Можно с уверенностью сказать, что затевая программу по разработке ядерного оружия и средств его доставки в США, Пхеньян не собирался воевать с Америкой. Наоборот, Северная Корея, как и Путин, стремилась получить свою долю международного внимания.

«Доказательства? По уровню ВВП Северная Корея находится во второй сотне… Северная Корея не хочет войны в США. Она хочет, чтобы мир признал её существование», — подчёркивает Хопкинс.

«Так что принесли Северной Корее и России недавние встречи (с Трампом. — ИноТВ)? Они добились именно того, к чему стремились их лидеры. Что же они принесли США? История рассудит. Моё мнение? Они принесли не слишком много», — подводит итог Марк Хопкинс.