NTD: власти Молдавии не спешат объединяться с Румынией по требованию митингующих

В центре Кишинёва вновь прошёл массовый митинг, участники которого потребовали «воссоединения» с Румынией. Это движение поддерживают и депутаты румынского парламента, которые ещё весной приняли соответствующую декларацию и призывают молдавских коллег к действию. Но власти Молдавии пока заявляют, что их страна «ценит свою независимость», передаёт NTD.

Тысячи молдаван собрались перед зданием правительства в центре Кишинёва, чтобы потребовать воссоединения с Румынией. Участники акции уверены, что румыны и молдаване — один народ.

УЧАСТНИЦА МИТИНГА: Мы хотим воссоединиться со своей родиной, убрать границу между нами.

УЧАСТНИК МИТИНГА: Мы хотим изменить состав правительства, но не получается. Это означает, что нужно воссоединиться с Румынией — и она поможет нам преодолеть все трудности.

Такой же митинг проходил в Кишинёве в марте этого года. Его посвятили 100-летию присоединения Бессарабии (нынешней Молдовы) к румынскому королевству. До этого она входила в состав царской России.

В 1940 году Румыния под давлением была вынуждена снова отдать Москве Бессарабию и Северную Буковину. В результате образовалась Молдавская Республика. В 1991-м она обрела независимость и была переименована в Молдову.

В 2006-м экс-президент Румынии Траян Бэсеску предложил Молдове объединиться, но тогдашний её глава отказался. Однако давнее движение за воссоединение с южным соседом не остановилось.

За первые три месяца этого года более 100 молдавских городов и сёл подписали символичную декларацию об объединении с Румынией. Это движение поддержали депутаты румынского парламента.

КОНСТАНТИН КОДРЯНУ, член парламента Румынии: 27 марта я в числе других депутатов румынского парламента проголосовал за декларацию. В ней мы чётко заявили, что Румыния готова действовать в ответ на просьбу молдавского народа об объединении. Теперь мы требуем, чтобы парламент Молдовы подготовил аналогичную декларацию.

Между тем власти Молдовы ранее заявляли, что их страна ценит свою независимость. Движение за объединение Румынии и Молдовы длится с XIV века, когда образовались первые дунайские княжества. С тех пор оно то угасает, то усиливается.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2018 года.