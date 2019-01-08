Independent: США по-тихому понизили дипстатус представительства ЕС

Администрация американского президента Дональда Трампа тихо и незаметно понизила дипломатический статус посла Евросоюза в США, пишет британская газета The Independent. Никаких объявлений по этому поводу Вашингтоном сделано не было. Официальные представители ЕС в Америке догадались о произошедших изменениях только после того, как европейский посол в США Дэвид О’Салливан оказался не приглашён на ряд мероприятий, соответствовавших его статусу.
Администрация Дональда Трампа незаметно понизила дипломатический статус посла Евросоюза в США, сообщает британская газета The Independent.
Как отмечается в статье, блок из 28 стран был преобразован из международной организации в государство-участника в 2016 году при бывшем президенте Бараке Обаме. Теперь же, безо всяких предшествовавших этому объявлений, немецкая телерадиовещательная компания Deutsche Welle сообщила, что его статус был понижен до прежней позиции.
Об этом официальным представителям ЕС стало известно, только когда посол в Вашингтоне Дэвид О’Салливан оказался не приглашён на определённые мероприятия в прошлом году. «Мы не знаем точно, когда они это сделали, потому что они благополучно забыли уведомить нас об этом, — рассказал представитель ЕС в беседе с немецкими репортёрами. — Я могу подтвердить, что это не было хорошо воспринято в Брюсселе».
Как один из особенно долго прослуживших в Вашингтоне дипломатов О’Салливан мог ожидать получения ряда приглашений в числе первых. По мнению чиновников, понижение статуса, вероятно, произошло в октябре или ноябре. Этот шаг администрации Трампа фактически отменяет повышение статуса, принятое в последние дни пребывания Обамы на посту президента США.
Вероятно, это вызовет среди европейских дипломатов новые подозрения по поводу усиления враждебности американского правительства при Трампе в отношении Брюсселя, полагает британская газета.
Как подчёркивает издание, действующий президент США относится к числу активных сторонников выхода Великобритании из ЕС. В 2016 году он сам назвал себя «мистером Брекситом». Также он регулярно критикует блок за его позицию в отношении торговли с Америкой, напоминает The Independent.
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