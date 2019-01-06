Bloomberg: «наследник Маккейна» бросает вызов Трампу

Сенатор-республиканец и поборник «американского интернационализма» Митт Ромни, критиковавший Россию ещё до того, как это стало мировым трендом, имеет все шансы стать новым Джоном Маккейном и бросить вызов Трампу во внешней политике, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. Тем не менее, как отмечает автор, в заполнении вакуума, оставшегося после смерти Маккейна, ему могут помешать недостаток влияния, как в США, так и в мире, а также высокая популярность Трампа среди республиканцев.

Новый год вскрыл старые противоречия внутри Республиканской партии. Ещё до того, как Митт Ромни занял своё место в сенате, он написал в The Washington Post статью, в которой он обрушился на президента США Дональда Трампа из-за его неподобающего поведения, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.



Критика Ромни подстегнула слухи о том, что он собирается стать главным претендентом на место президента, хотя сам сенатор впоследствии заявил, что в кресло Белого дома не метит. Тем не менее высказывания Ромни могут иметь большое значение для внешней политики США, потому что они указывают на то, что в недрах Республиканской партии идёт большая игра, на кону которой стоит сам «дух подхода республиканцев к управлению государством».



По мнению Брэндса, атакуя лидера собственной партии, Ромни, судя по всему, преследует две важные внешнеполитические цели. Во-первых, он пытается представить себя «наследником Джона Маккейна — совести конгресса на поприще американской дипломатии».



В последние годы жизни Маккейна, когда тот ездил за границу, в нём зачастую видели «квазиглаву государства» во многом из-за его влияния в сенате, репутации неутомимого защитника «американского интернационализма», а также неприятия политики Трампа «Америка превыше всего». После его смерти остался вакуум, который пока никто не смог заполнить — даже несмотря на то, что недавние решения Трампа критиковала целая плеяда республиканцев, включая Линдси Грэма.



Статья Ромни — это попытка заполнить этот вакуум. Сенатор, в частности, сетует на разрушение веры мира в американский «моральный авторитет» и дипломатию, а также на неспособность США поддержать объединённую Европу и укрепить союзы. Даже провалы Трампа во внутренней политике он рассматривает с геополитической точки зрения.



Во-вторых, Ромни выступает за «обновлённый республиканский интернационализм», основанный на сопротивлении «агрессивным авторитарным режимам». «Надо сказать, что бывшего кандидата в президенты США в этом плане трудно назвать выскочкой: ему стоит отдать должное за то, что он придерживался антироссийских позиций ещё до того, как это стало мейнстримом», — отмечает обозреватель.



Его статья в этом плане важна, потому что в ней он утверждает, что главный вызов для США и мировой безопасности — это «геополитический и идеологический ревизионизм Москвы и Пекина».



По его мнению, США не сможет одержать верх в соревновании с великими державами, если Вашингтон останется в парадигме «узколобого, ксенофобского, тяготеющего к самоизоляции национализма». Поэтому если страна хочет сохранить открытое и стабильное пространство, которое оно создало, то ему следует продолжать укреплять альянсы, а также вернуться к демократическим ценностям и традиции «просвещённого участия» в мировых делах, которая в прошлом сослужила государству хорошую службу. Ответом на рост мировой угрозы должен быть не лозунг «Америка превыше всего», а «обновлённый американский интернационализм».



«Для американской внешней политики это и есть правильная парадигма, — считает автор. — В нашей грядущей книге мы с Чарльзом Эделем пишем, что главная проблема мировой политики — это раскол между США и их в основном демократическими союзниками, которые хотят сохранить статус-кво, а также амбициозные автократы, которые хотят перекроить мир в свою пользу. Вероятность того, что стан демократических государств одержит верх в этом противостоянии в том случае, если Америка превратится в замкнутую и дестабилизирующую или напрямую подрывающую мировой порядок сверхдержаву, довольно мала», — уверен Брэндс.



Тем не менее, оговаривается обозреватель, нет никаких гарантий, что взгляды Ромни станут главенствующими в Республиканской партии. Ни у Ромни, ни у какого-либо другого «республиканца-интернационалиста» нет того влияния в сенате и мирового статуса, который был у Маккейна. Сенаторам всегда сложно быть двигателями сильного внешнеполитического курса в пику президента, который принадлежит к той же партии — особенно когда в Овальном кабинете сидит такой человек как Трамп, который популярен среди республиканского электората и, не колеблясь, воспользуется этим преимуществом для уничтожения политических оппонентов.



Хорошие новости, по мнению Брэндса, в том, что Ромни отнюдь не одинок. Никки Хейли использовала свою трибуну в ООН для продвижения американских ценностей и сопротивления «авторитарным режимам». Сенатор Бен Сасс выступает за свободную торговлю, поддержку союзников США, а также сохранение остальных столпов американской государственности.



Эти республиканцы, а также некоторая часть консервативно настроенной интеллигенции сходятся в том, что они пытаются сделать так, что Республиканская партия осталась верной «американскому интернационализму» после ухода Трампа со сцены. И, если отбросить в сторону популярность Трампа, то их усилия могут увенчаться успехом: данные опросов показывают, что хотя республиканцы в своём большинстве поддерживают американского лидера, его нестандартный подход к внешней политике по нраву далеко не всем.



«Разумеется, не стоит уж слишком нахваливать человека за одну только статью. Однако все те политики — будь то республиканцы или демократы, — которые беспокоятся, что Трамп уничтожает всё то, что делало американскую внешнюю политику эффективной в прошлом, должны радоваться, что Ромни решил вступить в борьбу. Американский интернационализм оказался столь долговечен по той причине, что его поддержали обе крупные политические партии. И если он хочет прососуществовать ещё несколько десятилетий — или ещё несколько лет — то ему понадобится больше защитников, которые постараются лишить Трампа возможности быть голосом внешней политики республиканцев», — подводит итог Хал Брэндс.