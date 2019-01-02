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Times: Ангела Меркель пообещала защищать существующий мировой порядок

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Ангела Меркель начала готовить Германию к тому, чтобы та играла более решительную роль в противостоянии президенту США Дональду Трампу, пишет The Times. В частности, немецкий канцлер пообещала защищать существующий мировой порядок.
Times: Ангела Меркель пообещала защищать существующий мировой порядок
Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала защищать мировой порядок, пишет The Times. Таким образом она начала готовить Германию к более решительной роли в противостоянии президенту США Дональду Трампу, говорится в статье.
 
В своём новогоднем обращении, пестревшем плохо скрываемыми упрёками в адрес американского лидера, Меркель подчеркнула, что её страна будет ещё активнее бороться против скатывания в сторону национализма.
 
Канцлер Германии также пообещала превратить Евросоюз в «более жёсткую и более решительную» структуру и поддерживать тесные связи с Британией, несмотря на выход последней из ЕС.
 
Меркель в своём выступлении с гордостью отозвалась об укреплении обороны Германии, а также о растущем количестве средств, выделяемых в качестве помощи другим странам. По её словам, всё это говорит о готовности её страны к тому, чтобы впервые за более чем 70 лет играть центральную роль в международных делах.
 
Как она заявила, две мировые войны продемонстрировали, что государство может продвигать свою повестку только путём компромисса с другими странами.
 
«Однако уже не все разделяют это убеждение, — посетовала Меркель. — Определённость международного сотрудничества теперь оказывается под давлением. В такой ситуации мы ещё активнее должны бороться за наши убеждения, вести дебаты и борьбу в их защиту. И мы должны взять на себя больше ответственности ради наших собственных интересах».
 
Как отмечает The Times, в настоящий момент отношения между Берлином и Вашингтоном переживают самый серьёзный спад как минимум за последние 40 лет. 
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источник
Times Великобритания Европа
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Ангела Меркель Великобритания Германия Дональд Трамп Евросоюз США
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