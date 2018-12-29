WAZ: каждый третий немец хочет, чтобы Меркель ушла досрочно

38% немцев считают, что Ангеле Меркель нужно покинуть пост канцлера Германии до 2021 года, не дорабатывая полный срок полномочий, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Такие цифры показал опрос, проведённый социологической службой YouGov. Досрочная отставка Меркель возможна в случае смены коалиции или перевыборов, если она проиграет голосование по вопросу доверия в бундестаге, отмечает издание.
Глава ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что больше не собирается выставлять свою кандидатуру на пост канцлера, но свой нынешний срок полномочий доработает до конца, то есть до 2021 года, пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung. И многих немцев это не устраивает.
Каждый третий гражданин Германии хочет, чтобы Меркель покинула свой пост досрочно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой YouGov. 38% опрошенных выступают за то, чтобы она ушла до 2021 года, но всё же большинство (43%) считают, что канцлеру, как и планировалось, нужно доработать до следующих выборов в бундестаг.
Досрочный уход Меркель с поста возможен в случае смены коалиции или перевыборов, если канцлер проиграет голосование по вопросу доверия в бундестаге, отмечает издание.
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